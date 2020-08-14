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影／小英總統見證「不拿政府一毛錢」的交大致遠樓啟用

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
總統蔡英文今天出席交大台南校區「致遠樓」啟用，盛讚施振榮「沒拿政府一毛錢」完成。記者周宗禎／攝影
總統蔡英文今天出席交大台南校區「致遠樓」啟用，盛讚施振榮「沒拿政府一毛錢」完成。記者周宗禎／攝影

總統蔡英文今天到台南高鐵特定區交通大學分校，為致遠基金會捐建推動產官學合作的「致遠樓」啟用典禮。蔡英文稱讚致遠基金會董事長施振榮有遠見與決心毅力，12個月建成、拿到使用執照，尤其對施振榮「沒拿政府一毛錢」完成致遠樓印象深刻，她說，這個樓最好的事就是沒有花政府一毛錢，1年就蓋好，「希望用了很多政府錢的樓，也能蓋得更快一點」。頓時台下響起一片掌聲。

蔡英文說，經常跟施振榮交換意見，他有很多想法可以學習，但「每一次講話，他最後都會提到交大的事情，交大有這樣的校友真的很值得慶幸」。他講最好的兩件事情，「第一個這棟樓沒花政府一毛錢，我聽了很高興，也很佩服，就因為沒花政府一毛錢，所以可以很有效率的完成。另外是依法找辦法，我真的非常佩服」。

交大台南校區致遠樓高5層，建築基地1.2公頃，樓地板面積約6980坪，總經費新台幣7億兩千萬元，以產學合作由致遠基金會規畫興建，未動支校務基金及公務預算，目前已有19家企業進駐。

蔡總統今天與行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠、台南市長黃偉哲與施振榮等產官學代表出席致遠樓啟用，隨後出席產學共創聯盟大會成立，期許歸仁沙崙園區成為南部產業研發重鎮。

交大代理校長陳信宏說，台南經營超過10年，一棟大樓變兩棟，學院變兩個20家企業產學合作。工研院、中研院陸續進駐產官學，期望新校區新產學合作，未來帶來長足發展。

致遠基金會董事長施振榮說，致遠樓因為蔡總統提早四天到來，為了要有使用執照、蓋了很多章，趕辦手續，感謝市府大力協助完成行政手續，致遠樓沒拿政府一毛錢蓋起來。他說，大學時南部加工出口區，讓台灣轉型、大學生有工作出路，1980年代科學園區是台灣轉型2.0，產學研究園區是3.0，未來的研發發展基地，有待新的文化形成，創造產學發展新型態。

教育部長潘文忠說，去年二月陪總統動土，今天啟用，跟得上5G世代腳步，感謝施振榮推動產學合作為培養台灣產業貢獻，採購限制許多突破，未來大學要多與產業合作，實業條例儘早立院通過，有利產學合作，教育部配合推動。

行政院秘書長李孟諺感謝「交大苦守沙崙12年」，感謝蔡第一任政見，政府投入300億建設，經濟部科技部陸續進駐，帶動民間進駐，感謝施振榮與交大前校長引進大樓，除企業捐贈與經營，12月興建15月建照，20多企業進駐，除交大已4所大學比照實驗，明年陽明合併取名陽明交大，醫療科技結合，強強合作創造更大產學進步與就業機會。

台南市長黃偉哲表示，從致遠樓看到交大校友向心力，台南市是台灣太陽能光電建置區，年底力拚發電兩GB，地方對太陽能可能不同意見會聽，但太陽能板在屋頂不會有意見。

蔡總統今天在台南出席致遠樓啟用後，前往歸仁區保西代天府上香祭拜，隨後參訪台南水交社文化園區、南區藍晒圖文創園區、中西區河樂廣場、十鼓仁糖文創園區。

總統蔡英文今天出席交大台南校區「致遠樓」啟用，盛讚施振榮「沒拿政府一毛錢」完成。記者周宗禎／攝影
總統蔡英文今天出席交大台南校區「致遠樓」啟用，盛讚施振榮「沒拿政府一毛錢」完成。記者周宗禎／攝影
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總統蔡英文今天出席交大台南校區「致遠樓」啟用，盛讚施振榮「沒拿政府一毛錢」完成。記者周宗禎／攝影
總統蔡英文今天出席交大台南校區「致遠樓」啟用，盛讚施振榮「沒拿政府一毛錢」完成。記者周宗禎／攝影
總統蔡英文今天出席交大台南校區「致遠樓」啟用，盛讚施振榮「沒拿政府一毛錢」完成。記者周宗禎／攝影

交大 教育部 蔡英文

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