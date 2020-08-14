嘉義守「鱟」8年有成！海洋保育署朝保育動物制度努力

嘉義縣政府後天周日上午9點，在布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨海洋環境活動」，陪恩愛夫妻魚提前共度浪漫情人節，保育日前傳出好消息，保育人士長期爭取將鱟依動保法列入保育動物，獲海洋委員會正面回應，海洋保育署副署長吳龍靜說，明年編預算推動調查研究，將朝保育動物法制化守護努力。

全國首座被稱「活化石、夫妻魚」的鱟，生態保育館將落腳沿海布袋鎮，鱟因環境變化、棲地遭破壞，又鱟血製成醫藥試劑疫苗，需求量大，族群遽減，台灣沿海罕見；嘉縣生態保育協會長期在布袋，執行稚鱟潛在復育棲地調查，去年發現14隻稚鱟，是台灣本島4年來再度出現野生稚鱟。

縣府說，七夕鱟保育日活動今年邁入第9年，101年起在布袋鹽田濕地進行鱟復育，在新岑國小建構「小鱟中間育成及成鱟飼育場」，聘中研院生物多樣性中心指導，結合學校推動鱟保育，至今成功復育野放約450隻鱟。

周日保育日活動延續去年主題，結合海洋環境議題，讓民眾了解海洋汙染嚴重性，解決海洋環境問題，活動包含鱟生態養殖介紹、鱟立牌打卡、鱟闖關遊戲、手作鱟藝品、鱟冰棒品嘗、綠能及仿生機器人體驗攤位、海洋市集等。