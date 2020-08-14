歹命蛇爬電桿燒成蛇乾 造成748戶停電25分鐘

嘉義市學府路段住戶，昨晚10時許突然聽到一陣爆炸聲，住宅隨即停電，消防員到場發現1尾長約1.5米的蛇已被燒焦、高掛電線桿上，經台電派員處理，25分鐘後復電。

台電嘉義營業處表示，昨晚獲報後緊急派員搶修，發現是蛇攀爬到電桿上碰觸開關引起短路、停電，造成嘉義市鹿寮里、蘭潭里及番路鄉內甕村、江西村一帶748戶停電，經排除後約25分鐘後恢復供電。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科於昨晚10時17分接獲報案，指稱嘉義大學附近有電線杆起火，立即派遣蘭潭分隊前往搶救。

救災人員行駛途中發現，嘉義大學附近一帶已停電，抵達報案現場時，報案人表示剛剛突然聽到劇烈爆炸聲，隨即就停電了。