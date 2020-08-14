歹命蛇爬電桿燒成蛇乾 造成748戶停電25分鐘
嘉義市學府路段住戶，昨晚10時許突然聽到一陣爆炸聲，住宅隨即停電，消防員到場發現1尾長約1.5米的蛇已被燒焦、高掛電線桿上，經台電派員處理，25分鐘後復電。
台電嘉義營業處表示，昨晚獲報後緊急派員搶修，發現是蛇攀爬到電桿上碰觸開關引起短路、停電，造成嘉義市鹿寮里、蘭潭里及番路鄉內甕村、江西村一帶748戶停電，經排除後約25分鐘後恢復供電。
嘉義市政府消防局救災救護指揮科於昨晚10時17分接獲報案，指稱嘉義大學附近有電線杆起火，立即派遣蘭潭分隊前往搶救。
救災人員行駛途中發現，嘉義大學附近一帶已停電，抵達報案現場時，報案人表示剛剛突然聽到劇烈爆炸聲，隨即就停電了。
救災人員尋找爆炸聲原因，發現一條長約一米半的蛇，掛在高處電線杆上，研判應該是蛇爬上電線桿導致短路，造成區域大停電，此案件消防人員迅速到達現場了解狀況並通知台電人員協助處理，虛驚一場並未造成傷亡。
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