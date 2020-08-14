影／阿里山林鐵通行 登山客貼近鐵軌拍照險象環生

暑假安心旅遊上路，避暑勝地嘉義縣阿里山森林遊樂區及林鐵小火車旅遊熱門，但有搭火車的遊客拍照反映說，上周三搭小火車主題遊程上山，發現大批登山客在鐵道兩旁爭看火車，部分拿相機、手機拍照，險象環生，簡直拿生命開玩笑，讓人為他們安全捏把冷汗。

暑假很多人出門旅遊，出遊就會拍照，但是拍照安全第一，有些危險的地方不宜拍照的，阿里山小火車經過，部分遊客靠近鐵軌，列車長不斷鳴笛示警，要他們趕快閃，但部分遊客照常靠近拍照。

從遊客提供攝錄1分多鐘畫面，小火車上山行經阿里山得恩亞納社區上方鐵道，約在37、38號隧道間，鐵道沿途兩旁出現一批批遊客，看到小火車，不斷揮手，還有人拿相機、手機拍照，列車長不斷鳴笛示警，擔心撞上，車上解說員指責靠近鐵軌危險行為，禁止走鐵軌。

阿里山林鐵處說，曾多次出次台車會同當地竹崎警分局取締，但遊客不見蹤影，質疑是熟悉地方環境的導遊，帶登山客靠近鐵道，呼籲登山遊客不要拿自己生命開玩笑，

依鐵路法第57條第2項規定：「行人不得在鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。」違者依鐵路法第70條可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。