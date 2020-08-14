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南應大USR團隊師生投入改造台南山上社區 展現彩繪成果

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南應大漫畫系同學為平陽社區彩繪。圖／台南科大提供
南應大漫畫系同學為平陽社區彩繪。圖／台南科大提供

台南應用科技大學漫畫系學生團隊進駐台南市山上區平陽里石仔崎聚落，協助社區居民社區環境美化，今天展現彩繪成果。

平陽里位於菜寮溪西側，區域地形多受菜寮溪曲流影響，參與學生說，田野調查期間，團隊由耆老口中得知在「內隙仔口」東北邊的菜寮溪畔，入庄處有起伏大的坡度，早年是開鑿石子山壁而來，故稱「石仔崎」，他們便以石仔崎地名由來、攔溪捕魚等早期地方生活點滴，進行社區彩繪。

學生說，透過記錄早期生活故事，遊客來到平陽可以了解在地歷史，也讓在地年輕一代有機會重新認識故鄉。

漫畫系主任劉育釧表示，南應大音樂等師生也用暑假來轉導豐德社區竹鼓樂隊，藉由各項簡單的韻律節拍、舞臺動作與團隊長者進行藝術陪伴，透過學生與長輩的互動，轉換成樂齡藝術課程，社區阿公、阿嬤的參與興趣也大幅提升，預期10月舉辦「山上豐德社區x南應大音樂系」竹鼓藝術成果展演。

校方表示，南應大推動「大學社會責任實踐計畫」(USR計畫)，去年與山上區公所合作，進行山上178美食地圖田野調查與製作行銷在地國政食堂、阿燕姨冰店等在地傳統特色店家，希望連結一級古蹟「水道博物館」的人潮帶動周邊社區產業發展。

校方非常感謝師生的努力，深信USR計畫將逐步連結山上「水道博物館」參觀人潮，老屋區藝術裝置、社區柑仔店等社區總體營造，強化社區深度旅行文化與藝術內涵，帶動地方產業發展。

南應大漫畫系同學為平陽社區彩繪。圖／台南科大提供
南應大漫畫系同學為平陽社區彩繪。圖／台南科大提供
南應大音樂系同學與社區民眾表演竹鼓演奏。圖／台南科大提供
南應大音樂系同學與社區民眾表演竹鼓演奏。圖／台南科大提供
山上區長余基吉率父老民眾與南應大師生合影。圖／台南科大提供
山上區長余基吉率父老民眾與南應大師生合影。圖／台南科大提供

博物館 老屋 阿嬤

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