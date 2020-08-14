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全台唯一彩虹自行車道在嘉義縣 明天上午開放

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府自立開發的鹿草鄉馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，被稱為「彩虹自行車道」，縣府明天上午10時低調開放通車，不舉行慶祝儀式。圖／縣府提供
嘉義縣政府自立開發的鹿草鄉馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，被稱為「彩虹自行車道」，縣府明天上午10時低調開放通車，不舉行慶祝儀式。圖／縣府提供

嘉義縣政府自立開發的鹿草鄉馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，夜間點燈，彩虹色的燈光吸睛，被稱為「彩虹自行車道」，令網友、車友驚艷，縣府明天上午10時低調開放通車，不舉行慶祝儀式，但部分車友迫不及待騎車體驗。

彩虹車道即將開放消息公布，引起網友車友關切，紛紛在臉書留言，部分網友認為花4億多元蓋車道浪費，但有網友認為增加特色休閒運動景點帶動觀光；有網友指車道下方雜草叢生，妨礙景觀。

開放通車前，管理單位經發處做最後檢視，要求開發商在啟用前清除雜草，維護環境景觀，明天上午10時開放通車，在車道入口處設標示，禁止機車進入，行人與自行車都可以上去，開放時間也沒有限制，為維護安全，自行車道上裝設監視器。

針對外界質疑花費4億元太多，經發處說，自行車棧道採用空中鋼管桁架，還有景觀橋及觀景平台；車道徒步一圈約需半小時，騎單車正常車速約10餘分鐘，車道還未開放，就有部分車友迫不及待嘗鮮體驗。

縣府參考南科及中科園區平面自行車道，由開發商施設環狀空中自行車道，全長1675公尺，高2.5公尺，車道寬3.5公尺，連同平面車道1.2公里，共2.9公里，經費4億4000萬元，車道圍繞園區，自行車棧道採用鋼管桁架，搭配滯洪池拱形鋼懸索景觀橋及觀景平台。

位在台82線祥和交流道旁馬稠後產業園區，分二期開發，園區定位生態與科技兼具「智慧型科技綠園區」，納入區域生活與景觀生態設計，開發完成的一期有7家取得工廠登記，2家申請工登中，3家申請建物使用執照中，14家廠商取得建照，目前施工興建中。

嘉義縣政府自立開發的鹿草鄉馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，被稱為「彩虹自行車道」，縣府明天上午10點低調開放通車，不舉行慶祝儀式。圖／縣府提供
嘉義縣政府自立開發的鹿草鄉馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，被稱為「彩虹自行車道」，縣府明天上午10點低調開放通車，不舉行慶祝儀式。圖／縣府提供
嘉義縣政府自立開發的鹿草鄉馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，被稱為「彩虹自行車道」，縣府明天上午10點低調開放通車，不舉行慶祝儀式。圖／縣府提供
嘉義縣政府自立開發的鹿草鄉馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，被稱為「彩虹自行車道」，縣府明天上午10點低調開放通車，不舉行慶祝儀式。圖／縣府提供

車道 自行車

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