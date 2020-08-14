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神不知鬼不覺「路名被改」？台南區道調整276項已公告

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市左鎮區道路調整圖。圖／市府提供
台南市左鎮區道路調整圖。圖／市府提供

台南市左鎮區公館社區總幹事陳柳足指當地南168和南162的道路編號，在「神不知鬼不覺」的狀態下，被改成南171，因當地二寮里長楊來枝也不知情，認為都習慣南168編號，怎麼會說改就改；台南市政府工務局養護科表示，這是根據公路法規定10年檢討一次，106年召開過說明會，107年已經公告，公路總局只是最近才進行道路指示牌更換，絕不可能在地方不知情下更改。

左鎮區公所農建課長莊智樑是新接任，他調閱會議記錄確認在106年曾召開過地方協調會，當時的區長李佳隆及4位里長出席，也有表達對道路整併的意見，二寮里長楊來枝並沒有出席簽名才不知道，因原有道路編號使用多年，一下子更改會不太習慣，區道是區公所養護，工作影響不大，但像公館社區有社區導覽手冊等相關資料要更改，就比較麻煩。

陳柳足說，覺得政府好像把左鎮當成是一個沒有人的地方，不尊重使用人的權利及在地人的情感，覺得很荒唐，南168和南162這個數字對在地居民是非常有意義的，卻說改就改，最近和西拉雅風管處才合作出版的導覽地圖，地圖標示的道路編號都要更改或重印。

其中，南168是台南新化銜接左鎮的山區主要幹道，168（諧音一路發）從新化老街及大目降文化園區、虎頭埤風景區、中興大學新化林場 、大坑休閒農場到左鎮二竂觀日亭、草山月世界等，地方有意整合為「168一路發觀光公路」，但在左鎮段部分整併為南171，二寮里長楊來枝就說很不習慣。

台南市工務局養護科說明，依據公路法10年必須檢討一次，台南市最近一次是在106年進行，再上一次是94年，主要是道路長度會有變動或地理環境改變，並檢討有無符合公路編號規則及邏輯，台南市區道公路路線調整或整併、廢止共276項，遍及各區，交通部根據公路法第4條，已在107年11月21日交路字第1070413619號公告，民眾想知道居住地的區道有無變更，可上網查詢。

台南市左鎮區往岡林國小道路編號原是南168突然變成南171，公館社區總幹事陳柳足怨所有導覽手冊都要更改了。圖／陳柳足提供
台南市左鎮區往岡林國小道路編號原是南168突然變成南171，公館社區總幹事陳柳足怨所有導覽手冊都要更改了。圖／陳柳足提供
台南市左鎮區往岡林國小道路編號原是南168突然變成南171，地方相當惜愕。圖／陳柳足提供
台南市左鎮區往岡林國小道路編號原是南168突然變成南171，地方相當惜愕。圖／陳柳足提供
台南市左鎮區往岡林國小道路編號原是南168突然變成南171，地方相當惜愕。圖／陳柳足提供
台南市左鎮區往岡林國小道路編號原是南168突然變成南171，地方相當惜愕。圖／陳柳足提供

虎頭埤

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