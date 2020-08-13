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民雄大型建設蓋不蓋？ 陳明文辦說明會釋疑

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（左二）、立委陳明文（左三）、民雄鄉長何嘉恒（左四）及交通部鐵道局、公路總局等多人出席民雄地方建設說明會。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）、立委陳明文（左三）、民雄鄉長何嘉恒（左四）及交通部鐵道局、公路總局等多人出席民雄地方建設說明會。記者陳玫伶／攝影

立委陳明文今天邀請中山科學研究院、交通部鐵道局、公路總局及經濟部中辦等單位，到嘉義縣民雄鄉公所舉行民雄地方建設說明會，為民眾解說即將進行的大型建設，如民雄鐵路高架化、航太基地民雄院區、市場的易地改建案等目前執行狀況。

陳明文表示，去年爭取到行政院核定民雄鐵路高架化可行性評估及中科院同意設置民雄院區。其中民雄鐵路高架化工程將在2024年動工，預計2030年完工，航太園區計畫報行政院核准，已完成土地現地會勘，後續辦理繳交價款土地移轉事宜，民雄市場易地改建則已在昨天取得補助核定。

縣長翁章梁表示，期望藉由雙向溝通讓民眾能到場關心、了解民雄未來地貌的改變，也藉此向大家說明執行細節，進一步聽取民眾的意見，對進行中的建設提出不同的看法與修正。

陳明文說，民雄市場易地興建案，因進行耐震檢測，發現已不符合安全標準，公所希望透過中央前瞻基礎建設提報計畫，更新民雄的市鎮樣貌，同時考量未來周邊停車問題增設停車場。但建設規畫經費遠遠超出公所自償款，去年5月邀公路總局、嘉縣府及公所協調，才降低公所負擔核定計畫。

陳明文表示，這些重大建設在可行性確定後，還有綜合規畫、環境評估、細部設計、發包，才能到工程動工，中間各種程序都必需逐一進行。因過程複雜且耗時很久，這次舉辦說明會就是讓民眾確認建設都正在執行，期待這些建設可翻新民雄，帶動都市的發展，讓產業更加多元。

嘉義縣民雄鄉公所今天舉行民雄地方建設說明會，上百位民眾到場了解。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉公所今天舉行民雄地方建設說明會，上百位民眾到場了解。記者陳玫伶／攝影
交通部鐵道局人員解釋嘉義縣民雄鐵路高架化的預計建設。記者陳玫伶／攝影
交通部鐵道局人員解釋嘉義縣民雄鐵路高架化的預計建設。記者陳玫伶／攝影

陳明文 鐵路高架化 行政院

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