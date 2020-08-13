素還真製作師傅一次看 布袋戲體驗營變粉絲簽名會

嘉義縣在地布偶戲團三昧堂今天發布新聞指出，與迴響樂集合作，日前在嘉義縣表演藝術中心首次舉辦布袋戲音樂劇1日體驗營，難得邀請台灣布袋戲近30年來，幕後默默付出心力的雕刻師、偶衣師、造型師與操偶師等，和民眾分享創作心得，並帶民眾體驗操偶、口白及演奏布袋戲曲等。

三昧堂團長嚴仁鴻表示，活動上午邀戲偶師分享他們的工作歷程，課後舉辦簽名會，原以為10分鐘可簽完，沒想到休息時間過近一半才完成，下午帶學員實際操作，並分為口白、音樂、演出3組配合，分組演出三昧堂的劇本。

活動最後成果發表，每個人演出有模有樣，還有一位2年級小弟從中午操作一尊10公斤的戲偶到下午5點，全程不喊累，雖是首次操偶，技術卻可媲美專業操偶師。

嚴仁鴻表示，本次活動申請表藝中心藝文振興方案9萬元經費，邀雕刻師蘇軒賓、戴志岳、洪劍山、洪裕傑，偶衣師余美娟、陳有豐，造型師洪志偉、王文志，以及有40年操偶經驗的雲龍閣掌中劇團長王進貴、李建興等人到場，皆是知名布袋戲角色素還真、一頁書等要角的製作師傅。

嚴仁鴻說，大師們平時只能在電視劇片頭看到名字，很難得齊聚一堂，活動一公告就吸引許多粉絲報名，原只招收40人名額半天搶光，只好再加開旁聽名額，總共91位學員參與，學員年齡從4歲到65歲，還有三分之一是從外地到嘉義，有9成學員皆表示第一次摸到布袋戲偶很新奇。