日籍判官用「中華民國」紀元年號 嘉義地院史走廊開幕

嘉義地方法院今天在地院大廳，舉辦「院史走廊」開幕式，院史資料中一則由日籍裁判官所作成的和解書，內容雖以日文書寫，但因處戰敗等待接收期，該文書已用中華民國年號作為紀元時間，是極特殊、罕見歷史文件。

嘉義地方法院為讓更多人認識臺灣司法發展史，成立院史走廊，希望讓民眾到法院洽公或開庭之餘，駐足欣賞數位化院史影片，百年司法史料及檔案。

本次展出分四大主題，第一部分是嘉義地院成立始末，嘉義地院於1896年依「臺灣總督府法院條例」成立，是全臺第一批設立專職行使司法裁判權的西式法院，也是臺灣首見獨立於行政立法外的近代型法院。

第二部分策展日治時期臺籍法官手稿及判決。日治時期僅有少數臺灣人曾擔任法官，卻沒有臺籍人士擔任臺灣檢察官，學者分析，因當時臺灣總督府不放心臺灣人出任統治殖民地秩序的檢察官，這次也展出曾任職嘉義的杜新春、黃演渥及林玉秋3名臺籍法官手稿。

展出史料中還發現，1945年8月15日日本宣佈戰敗投降，但是嘉義支部接收為同年12月22日，才由臺籍法官林玉秋完成，這段等待接收期，嘉義支部審判事務仍持續進行，在院史資料發現，一則由日籍裁判官所作成的和解書，內容雖以日文書寫，但該份文書已使用中華民國年號作為紀元時間，形成日籍判官使用中華民國紀元年號的特殊歷史文件。