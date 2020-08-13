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愛音樂的國二生作曲拿第一 英檢高級過關

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市文賢國中學生李遠皜（右）參加全市教師節主題歌曲徵選，獲得第一名。記者鄭惠仁／攝影
台南市文賢國中學生李遠皜（右）參加全市教師節主題歌曲徵選，獲得第一名。記者鄭惠仁／攝影

台南市文賢國中學生李遠皜已通過英檢高級；他對音樂有興趣，除彈得一手好琴，也學作曲，最近參加全市教師節主題歌曲徵選，拿到第一名。遠皜從小就與父親用英語溝通，他說，若遇生字，建議查英英字典，不但學到單子，也學會句子。

即將升國三的李遠皜，從小就學音樂，考上國小一般智能資優班、音樂資優班，但沒有就讀，仍讀普通班，他愛閱讀，喜歡數理，音樂則是最大的休閒興趣，除了彈鋼琴、拉小提琴，也學習作曲，小三、小五、國一參加南市作曲比賽都拿第1名，另也參加各項鋼琴賽，都名列前茅。

升上國中，因課業壓力關係，每天回家就是寫作業、準備功課，幾乎沒時間彈琴，遠皜認為，若放棄可惜，加上彈琴能放鬆，且訓練耐心與專注力，決定在家自學。

不論寒暑假，李遠皜每天7點半前起床，早上自學西洋棋、國文、自然，下午學社會、數學、運動、彈琴。李媽媽表示，從遠皜會說話起，遠皜的父親就用英語和孩子溝通，也養成遠皜說英語習慣，並且愛看英文小說，奠定扎實的英文底子。

李遠皜表示，他若遇到生字，不會查中文，而是透過英文查單字，真正了解單字的意思，並學會句子的運用。

最近南市教育局舉辦教師節主題歌曲徵選，李遠皜以「不要吵，聽我說」奪冠，歌曲內容刻劃青春校園生活及師生情誼，評審認為，不論是旋律、歌詞、編曲技巧等都很到位。

李嗎媽說，以前聽音樂會睡著，現在則是愛上音樂，每天睡前，遠皜透會透過網路，點播樂曲讓她聆聽，現在自己更懂得欣賞音樂，算是「賺到了」。

台南市文賢國中學生李遠皜（右）參加全市教師節主題歌曲徵選，獲得第一名，校長陳一仁為他加油。記者鄭惠仁／攝影
台南市文賢國中學生李遠皜（右）參加全市教師節主題歌曲徵選，獲得第一名，校長陳一仁為他加油。記者鄭惠仁／攝影

教師節 音樂會

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