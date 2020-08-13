崑大企管所論文獲崇越論文大賞 中南部唯一私立科大

崑山科大今天表揚企管所碩士應屆畢業生張曉明，他參加第13屆崇越論文大賞，前天獲頒EMBA管理實務組優等論文奬。校方下午表示，在一片國立大學優質論文競爭下，這是中南部私立科大唯一獲獎論文，相當難得。

崑大表示，素有「管理學界奧斯卡」美譽的崇越論文大賞，每年吸引許多優質作品投稿參賽，本屆有19國、72所大學參與，總計832篇參賽論文報名角逐最優論文獎，經過4關審查，共選出107篇論文、6篇特優論文獎，「篇篇堪稱傑作」。

張曉明以「同事間的競爭可以是建設性的嗎？建設性競爭特質與效果關聯之實徵研究」投稿參賽，從眾多國立大學優質論文中突圍，榮獲EMBA管理實務組優等論文奬，全國僅兩篇來自私立科大論文獲獎，張曉明表現非常優異。

張曉明說，「論文像媒介，融洽了我的親情與愛情；又像個捕蝴蝶的網子，讓我捕獲了師生情義、師們情義、姐妹情義與同學情義，感謝大家的陪伴、支持與鼓勵，給了我很大的力量。」

她也感謝陳嵩教授嚴謹指導與用心訓練，及林伶瑾副教授協助。陳嵩表示，希望這篇論文，能讓台灣的中小企業主及主管瞭解規範績效評核制度，及主管引導協助部屬進行建設性診斷歸因的重要。

寶錄電子董事兼管理部經理吳玉美是去年企研所碩士，也是校友總會執行理事和企管系校友會理事，她的畢業論文「如何區辨好戰士、好演員、及逃避者？員工目標導向對其組織公民行為的影響：上司威權及仁慈領導的調節角色」獲得第12屆崇越優良論文奬。去年碩士畢業生黃廷卉、林子堯的論文也獲崇越論文獎優良論文獎。

崑大表示，企管所碩士論文已連2年奪下好成績，足見企管系所以經營管理、行銷策略為研發重點，研究理論與專業訓練皆紮實。