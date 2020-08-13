長青食堂開飯！ 斗六最大里的老人終於不孤獨

雲林縣目前有136處長青食堂，其中由縣府補助的食堂有119處，另外17處由麥寮鄉公所獨立辦理幸福食堂。而斗六市保庄里人口有6551人，為斗六市最大里，因人數眾多，分為保庄及後庄兩部落。其中保庄部落已由民間協會開辦社區食堂，縣長張麗善今天中午再為後庄部落長青食堂揭牌，並親自為長者添飯打菜，和大家一起共餐。

張麗善說，雲林雖為「老人縣」，全國老化排名第三高，但相對致力推動長照2.0服務。以斗六市15處長青食堂來說，每天供應4菜1主食1湯，菜色以周為單位，定時進行調整，每餐除縣府補助30元餐費，斗六市公所加碼補助20元，長者負擔10元即可共餐，保庄長青食堂啟動首日就已吸引52名長者參加。

以往三餐是隨心主食的70歲阿嬤說，「很喜歡在食堂吃飯！」除了有志工、廚工用心準備的健康餐點，她也在食堂中結交聊得來的朋友，分享心事之餘，還能消磨時間。

「有社區的幹部、志工、廚工層層為長者的飲食把關，許多里民後輩反映很放心！」保庄社區理事長張慶輝說，長者很勤儉，吃的方面也較青菜（隨便），但往往缺乏營養分的攝取，因此促成社區經營長青食堂的想法。

張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵及社會處長林文志等人今天齊聚見證保庄長青食堂啟動，也參訪該社區結合老人福利政策所開辦的社區照顧關懷據點，讓許多長者就地、就近即擁有充足的照顧資源。