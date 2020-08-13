黃偉哲：抽獎登錄消費逾20.8億元 再加碼送1房

台南市政府祭出送房搶攻三倍券及觀光旅遊市場，市長黃偉哲今天表示，7月15日迄今抽獎登錄消費金額逾新台幣8億元，若今年消費總額超越去年20億8000萬元，再加碼送1戶房子。

黃偉哲今天出席台南林百貨文創商品聯名開發活動時指出，台南努力拚觀光消費，三倍券自7月15日開領迄今，台南消費登錄抽獎金額突破8億3000萬元，他預估滿1個月時可超過9億元。

他表示，今年雖有疫情，但消費還是大爆發，107年消費總額是20億元，去年是20億8000萬元，今年登錄抽獎金額若超過去年，市府再送1戶房子抽獎，房子正在搜尋中，不會跳票。

黃偉哲說，台南抽獎的頭獎是房子，二獎是車子，三獎是銀子，「至於孩子和妻子或外子，你們自己去努力啦」；台南就是一座幸福城市及觀光城市。