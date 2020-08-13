湯德章故居搶救成功 預定110年3月開放參觀

文史團體成功搶救台南市二二八事件受難者湯德章故居，預定22日成立專責管理故居的湯德章紀念協會，明年3月對外開放參觀。

台南市文化資產保護協會理事黃建龍今天告訴中央社記者，台南市政府已通過湯德章紀念協會立案，22日將舉辦會員大會，選出理監事及理事長，待湯德章紀念協會正式成立後，再赴台南地方法院登記財團法人身分，最後辦理湯德章故居產權移轉到協會名下，由協會專責故居的管理維護。

湯德章故居的搶救，多虧各界約8231人捐款新台幣2071萬3759元，黃建龍表示，湯德章紀念協會成立後，年底前將先安排20場導覽，邀請捐款人參觀湯德章故居，最快11月進行首場導覽。

黃建龍說，湯德章故居預定明年3月對外開放參觀，初步規劃不收費，但因故居文資身分未定，協會募得可運用資金有限，協會不排除再對外募款。

搶救湯德章故居，是由台南市文化資產保護協會、湯德章後代家屬、莉莉水果文化館共同組成「紀念館民間推動小組」推動，5月11日發起購屋保存湯德章在台南市中西區友愛街的故居，歷時1個月。

出生於1907年的湯德章是台南人，父親是日本警官新居德藏（原姓坂井），母親湯玉是高雄內門人，湯德章曾赴日本求學就讀法律，並通過日本高等文官司法人員考試，返回台南後成為執業律師。

1947年二二八事件發生時，湯德章擔任處理委員會台南分會治安組長，出面安靖地方秩序卻遭捕，同年3月13日被押赴民生綠園公開槍決，直到前國防部長白崇禧來台後，湯德章被高等法院宣判無罪，但為時已晚。

湯德章名列台南歷史名人，他在中西區友愛街故居是2層樓建築，副總統賴清德擔任台南市長時，2015年3月親自主持掛牌儀式，掛上「湯德章故居」的牌子。

今年4月傳出湯德章故居確定再度易主將遭拆除，因這棟建築屬私人民宅，無法定文化資產身分，無法強制保留，台南市文化資產保護協會緊急向台南市文化資產管理處提報文資審議，文資處依「文化資產管理法」第20條規定，公告湯德章故居為暫定古蹟。