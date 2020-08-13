嘉義慈濟診所開幕！讓嘉義市醫療資源更豐富
嘉義市醫療資源又添增生力軍，佛教慈濟醫療財團法人嘉義慈濟診所，今日舉行開幕茶會，市長黃敏惠、衛生局長張耀懋，慈濟醫療志業執行長林俊龍、大林慈濟醫院院長賴寧生等人，共同為診所唱生日快樂歌、慶祝開幕。
慈濟診所位嘉義市仁愛路上、近火車站，整合風濕免疫、胸腔科、腎臟科、肝膽腸胃、心臟內科、神經內科、新陳代謝、整形外科、骨科、泌尿、小兒、婦產等科別，歷時四年籌備，由大林慈濟醫院醫療團隊做後盾，支援門診醫師人力，協助各項設備、檢驗與檢查。
黃敏惠表示，慈濟秉持「為窮人治病」理念，把「人文帶進醫療」的心，開設大林慈濟醫院，為台灣西部醫療貢獻一份心力；20年後的同一天，嘉義市成立慈濟診所，讓嘉義市醫療資源更豐富，也希望將來能與市府合作，共同守護市民健康。
賴寧生說，慈濟診所開設的目的，是協助市府進入社區，進行社區治療，現在老人社會是重大課題，今天進入嘉義市開業，就是要做好社會關懷，讓醫療有溫度，這也是慈濟的使命。
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