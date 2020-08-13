奇美醫：老翁是致命性心律不整 能保命是「遇到貴人」

台南市77歲陳豊南日前急著趕火車突然倒臥在善化火車站月台上，被柳營奇美醫院醫護人員及時搶救恢復健康，柳營奇美醫院急診醫學部王思進部長表示，陳先生是發生「心室顫動」也是俗稱的致命性心律不整，這次能成功把病人救回，最重要因素是在現場馬上做了適切的急救，也就是實施CPR，可以說是「遇到貴人」了。

王思進說，「心室顫動」或致命性心律不整，平常不會有症狀，也無法預防，通常心臟有毛病，曾經受過傷都會有後遺症，像心肌梗塞或心臟開刀留有疤痕，以及追火車上下跑、情緒突然變化等，都可能誘發，很多路倒民眾可能都是「心室顫動」，但時間過太久甚至死亡後，就會檢測不到原因。

王思進說，發生「心室顫動」一般人會突然倒下來，很可能已經失去了生命徵象處於瀕死狀態，沒有人協助5分鐘可能腦部受傷，10分鐘就會腦死，救命的黃金時間約只有10分鐘，一旦腦部缺氧時間過久，必定回天乏術，陳老先生順利恢復健康，是因第一時間在現場有正確的急救，送到醫院後續處理就很容易！目前在陳老先生心臟裝有小型「自動去顫器」，偵測到不正常就會電擊讓心臟停足亂顫。