台南隊猛向中央爭取經費 國教署會勘學校

台南市民德國中、賢北與中營國小、土城高中的軟硬體設備急需改善，立委陳亭妃等民代今天邀請國教署長彭富源會勘4校，積極向中央爭取經費補助。

台南市政府積極向中央爭取資源挹注，先前與在地立委組成台南隊，至教育部爭取學校硬體設施設備經費，日前教育部已核准補助6億2千多萬元。日前市府再與立委賴惠員邀請立法院教育委員會、教育部國教署及體育署，會勘南市6所學校，爭取補助硬體設備及運動設施。

今天再由陳亭妃、市議會議長郭信良、市議員陳怡珍、吳通龍邀請彭富源會勘另4所需要經費補助的學校。

台南市教育局表示，民德國中今年剛甫完成老舊校舍的拆除重建，但因近年整體社會物價及人力經費上漲，整體工程經費較為緊縮，新校舍圖書館內設施設備需另籌經費充實；賢北國小則因雨水及海風的影響，室外欄杆鏽蝕，必須大量汰換；土城高中活動中心屋頂則是破損漏水，需要修復；中營國小的校門口及花台周邊環境有破損情形，為給孩子安全環境，也必須整修。

市長黃偉哲表示，若中央補助款有涉及市配合款的需求時，台南市將全力支持並配合編列。教育局長鄭新輝表示，孩子在學校活動的時間遠比在家裡的時間長，讓學校有如家庭般舒適，才能讓孩子喜歡學校，進而喜歡學習。