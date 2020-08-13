強降雨故宮南院附近居民淹水惡夢再現 南院：只有積水
嘉義縣故宮南院所在地縣治太保市，昨天下午強降雨累計近百毫米，故宮南院附近居民擔心南院再度淹水，投訴本報說，故宮南院位在逢雨必淹，還在持續下陷的地點，當初怎會通過蓋博物館大樓，真是浪費民脂民膏，他是當地人，實在看不下去。
故宮南院說，故宮南院以200年洪水頻率做防洪設計標準，為保護國寶墊高主館建築高程為10.5公尺，園區外道路高程約為8.5至9公尺，能阻隔外水進入園區，園區至德湖為主要蓄洪池，滯洪區高7.85至10公尺，園區內都有綠地與草溝，收集地表逕流排入至德湖，南院開館至今，都發揮極佳的防洪滯洪功能。
南院開發與建築設計階段，都進行詳實地質鑽探、區域地震斷層調查、土壤液化潛能評估，館內建築有完整隔震系統與完善的基樁及基礎設計，絕無下陷疑慮，觀察這2天午後雷陣雨，園區只有有部分地勢較低的綠地積水，並無淹水情形發生。
縣府水利處說，故宮南院所在地過去水患主因是新埤排水潰堤、溢堤，為整治故宮南院及周邊水患，整建堤防，並在蒜頭糖廠旁挖新埤滯洪池，分上下池，預定9月完工，集水面積3795公頃，將改善淹水情形。
故宮南院附近居民說，4年前南院開館淹水災情不斷，不只館內遇大雨積水，連降雨量只有40毫米也淹水，昨天縣治地區10分鐘就降28毫米雨量，強降雨造成低漥地區積淹水，幸好雨停積淹水消退，但這場強降雨讓人淹水惡夢再現。
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