搭火車通勤二度遇老翁昏倒 護理師：救人會喜極而泣

柳營奇美醫院護理師蕭嘉鳳今天看到陳豊南阿伯恢復健康，直說會「喜極而泣」，而這不是她第一次救人，她和醫事放射師林宏吉都從善化車站搭火車通勤，五、六年在火車上也遇到一位阿伯，從廁所後出來火車啟動跌倒失去意識，兩人合力為他CPR急救，在隆田車站由救護車接手送醫急救。

蕭嘉鳳今年37歲，從事護理工作18年，15年前到柳營奇美醫院服務，身上一直都會帶著簡易的外傷急救包，48歲醫事放射師林宏吉服務20多年，，另一位醫事放射師蔡家駿是在永康奇美醫院服務，都住善化搭火車通勤，遇到時剛好都是上班通勤的時間。

蕭嘉鳳和林宏吉兩人已是第二次遇民眾突然昏倒，第一次是在火車上，當時有另一位醫師幫忙，遇到時沒有想太多，只會到趕快救人，看到阿伯恢復健康，真的會「喜極而泣 」。蕭嘉鳳說，這次陳豊南阿伯昏倒，一位剛好要搭火車的年輕男子，在樓梯扶住他避免摔倒在地上，造成致命性傷害，也是很關鍵，也要感謝他。