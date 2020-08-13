影／預防高血壓唱給你聽！歌劇隊讓逆齡健康衛教更親民

「慢性病症真濟款，若無細膩足麻煩，固定運動心放寬，重鹹厚油仙毋通…」嘉義市政府衛生局推動社區長者「逆齡健康人生」計畫，與嘉義市樂齡歌劇隊合作，將健康促進概念置入傳統戲曲、寫成歌仔戲詞，帶領長輩在戲曲吟唱中一起「顧健康」。

嘉義市衛生局長張耀懋指出，衛生局舉辦「逆齡人生」健康計畫，邀請專業師資走入社區，更強調活動內容「接地氣」，除醫事公會與醫療院師資群，並網羅「樂齡歌劇隊」師資群共同參與，「衛教唱給你聽！」

樂齡歌劇隊隊長黃士玲說，歌劇隊成立近5年，參加隊員多數是退休或仍在職場的「橘世代」，隊員們每周一練戲曲、自娛娛人，3年前參加一場演出，將交通安全內容融入歌詞受到好評，之後陸續接獲各單位邀請，希望將劇曲詞改編、融入衛教活動。

她說，傳統「講課」分享衛教概念，多數長者無法全盤吸收，但長輩對於傳統戲曲很有情感，用他們最熟悉的吟唱方式，將衛教觀念融入歌詞。

黃士玲說，「逆齡健康人生課程」歌仔戲教唱與「慢性病預防」，歌詞多是退休老師張瀞文改寫，歌詞內容有趣丶又符合歌仔戲曲調性， 透過教唱「娛樂性取向的衛教」，讓專業衛教與傳統戲曲產生合作共鳴，提升長輩學習效果。