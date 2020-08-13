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台61線建曾文溪景觀大橋115年完工 地方爭取延伸到高雄

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨台南市議員郭清華（左）今天邀集市府局處開記者會，爭取台61線通過安南、安平、南區並通往高雄，兼作台南市西外環公路。記者鄭維真／攝影
民進黨台南市議員郭清華（左）今天邀集市府局處開記者會，爭取台61線通過安南、安平、南區並通往高雄，兼作台南市西外環公路。記者鄭維真／攝影

串連台61線西濱快速道路的曾文溪景觀大橋預計115年完工，未來七股區可銜接安南區，縮短到市區的車程，民進黨台南市議員郭清華今天邀集市府局處開記者會，爭取台61線通過安南、安平、南區並通往高雄，兼作台南市西外環公路，除了解決塞車問題，也能將完工後的曾文溪大橋發揮最大交通效益，要求市府年底前提出初步規畫路線。

市府指出，因恐牽涉台江國家公園敏感地區，限制層面較多，短期內要提出可行方案較困難，希望能先聽取地方建議的路線，再來進行土地適宜性分析，待路網規畫完畢做可行性評估，向中央提報告爭取經費。

郭清華表示，台南市第三次通盤檢討時，沿著海岸線原有規畫80公尺寬的西濱快預定都市計畫道路，但該道路經過海岸地區敏感帶，後來是台江國家公園特別景觀區，且若經過漁光島造價成本過高，因此將該路線廢除，形成原台南市區沒有台61線。目前台61線通車路段北起新北市八里區，南至台南市七股區，長度285.5公里。

郭清華說，台南市在鹽水溪堤頂興建北外環公路，86線等同是南外環，高鐵下道路形同東外環，但北區、安平區就是沒有西外環道路，大港觀海橋以南的中華西路經常塞到爆，盼市府向中央爭取讓台61線向南延伸。

市府回應，道路評估需要考量用地、交通性、經濟效益，會再研究提報告，未來提出再向中央爭取經費。

國家公園 台江

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