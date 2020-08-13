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嘉義市夜間散步新景點 北門車站商圈螢光點燈

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠、林鐵處處長黃妙修，立委王美惠、嘉義市議員蔡文旭、黃思婷、傅大偉、鄭光宏昨晚都參加點燈。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠、林鐵處處長黃妙修，立委王美惠、嘉義市議員蔡文旭、黃思婷、傅大偉、鄭光宏昨晚都參加點燈。記者卜敏正／翻攝

嘉義市商圈文化促進協會，及嘉義市地方特色產業協會理事長劉慶宗，為活絡北門車站周邊商圈經濟產能，舉辦「螢光歲月 點亮北門」活動、昨晚點燈，亮眼燈飾讓北門車站成為嘉義市夜間另一景點，也延長「北門商圈」店家經濟活動，並銜接「檜意森活村」觀光。

嘉義市長黃敏惠、林鐵處處長黃妙修，立委王美惠、嘉義市議員蔡文旭、黃思婷、傅大偉、鄭光宏昨晚都參加點燈，主辦單位也宣布，即日起每晚6時30分到11時，透過亮麗燈飾延長商圈夜間營運時間，讓北門車站成為新亮點。

黃敏惠表示感謝兩協會理事長劉慶宗，對活絡北門車站商圈積極奔走，也感謝林鐵處提供北門驛廣場，成就北門車站「螢光歲月 點亮北門」計畫。

她說，點亮只是起點，市府計畫投入再加碼，北門車站商圈發展最重要的是，必須凝聚在地住民共識；市府會成立「北門車站商圈計畫」持續支持地方發展，透過民間與政府共同合作，打造富有在地人文特色商圈，促進周邊商圈經濟產能。

「讓嘉義市增加夜間散步景點！」劉慶宗表示，北門車站位於檜意森活村對面，是一棟隱身在共和路底的優雅歷史建築，相較商業店面的檜意森活村，車站周邊區域反而多了幽靜人文風貌，因此特別在北門車站周邊設置夜間燈光，適合悠遊漫步輕旅行，也呼籲民眾夜間散步勿喧鬧影響住民。

嘉義市長黃敏惠(右起)、林鐵處處長黃妙修，立委王美惠、昨晚都參加北門車站點燈。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠(右起)、林鐵處處長黃妙修，立委王美惠、昨晚都參加北門車站點燈。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠、林鐵處處長黃妙修，立委王美惠、嘉義市議員蔡文旭、黃思婷、傅大偉、鄭光宏昨晚都參加點燈。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠、林鐵處處長黃妙修，立委王美惠、嘉義市議員蔡文旭、黃思婷、傅大偉、鄭光宏昨晚都參加點燈。記者卜敏正／翻攝
北門車站商圈昨晚都點燈。記者卜敏正／翻攝
北門車站商圈昨晚都點燈。記者卜敏正／翻攝

北門 嘉義

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