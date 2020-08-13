南鐵工程剩1戶拒遷 中工處：仍訂9月底取得用地

交通部鐵道局中部工程處7月23日強制拆除台南市鐵路地下化最後一戶拒遷戶未果，屋主立場堅決不退讓，中工處長黃鳳岡今天表示，將持續溝通，目標仍是訂在9月底取得用地。

黃鳳岡今天告訴中央社記者，中工處將和台南市政府協商如何處理最後一戶拒遷戶，也就是反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在東區青年路巷內的家，中工處將持續溝通。

中工處內部認為，不可能僅為一戶拒遷戶而讓台南市鐵路地下化工程受阻，如此也無法對全線交出土地的住戶交代。

陳致曉昨天在LINE群組宣稱，台南市政府官員在時代力量立委陳椒華公聽會中說「南市府與鐵道局協調南鐵陳家原屋保留，各單位長官形成共識後將與居民討論」；但市府隨後回應表示，原屋保留議題權責單位是鐵道局，但公聽會未邀請鐵道局出席，市府將轉達陳致曉意見給鐵道局。

交通部長林佳龍7月25日出席台南市仁德區牛稠子「鐵支路公園」啟用典禮、接受媒體訪問時指出，南鐵土地徵收有不同意見，就要做好溝通，兼顧法理情，大多數地主也同意配合拆遷，鐵道局將持續和住戶溝通。

南鐵工程抗爭延續9年多，沿線340戶只剩1戶拒遷，中工處7月23日清晨6時強制拆除，但因陳致曉和數十名社運人士強烈抗爭，中工處無功而返。

截至5月底，南鐵工程沿線有6戶拒遷，中工處6月執行首波拆除，拆掉1戶，接著7月21日執行第2波拆除前，經過溝通，其中4戶同意最慢9月下旬前遷移，全線只剩1戶拒遷。