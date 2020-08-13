史前文化博物館南科考古館配合暑假 推出多項體驗活動

台灣史前文化博物館南科考古館今天表示，即日起至月底平日及假日規畫許多活動，要讓民眾認識史前文化的重要與豐富，考古館將南科考古文物知識，結合展演、體驗、趣味的方式，辦理精彩講座、桌遊FUN桌、手作DIY體驗，全程免費，邀民眾體驗。

「花鹿米學堂」講座邀請專家學者分享環境教育以及史前生業模式，讓民眾明白環境變遷歷程，也能更加友善愛護環境。歡迎民眾參加22日「森林裡的割草機-台灣的鹿科動物」28日「荖葉：古老植物的魅力」活動。

考古館每周二、四規畫「桌遊FUN桌」遊戲，對象學齡前至國小學童，藉遊戲過程了解南科地區出土文物與考古知識，同時也兼顧團隊合作重要性。27日與28日手作體驗課「新食器時代-檳榔葉鞘與阿粨（a-bai）製作」讓民眾了解如何利用自然中的資源來製作天然健康的環保食器，歡迎大家來報名體驗。

另考古館即日起至30日為南科園區的上班族推出「夏日園區限定活動」，購買或兌換考古館當日門票時，出示南科園區廠商員工證，可享優待票60元及獲得活動限量小禮物。為讓上班族活絡身心，考古館與「雲門舞集舞蹈教室」合作30日推出適合同事、親子免費報名參加的「史前生活動次動」，讓工作壓力在歡樂氣氛中釋放。