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雲林縣民愛讀冊 13所圖書館推出「你選書、我買單」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林閱讀月自8月13日起於縣內13所鄉鎮圖書館巡迴舉辦「你選書、我買單」系列活動。圖／雲林縣政府提供
雲林閱讀月自8月13日起於縣內13所鄉鎮圖書館巡迴舉辦「你選書、我買單」系列活動。圖／雲林縣政府提供

「雲林閱讀月」今天起結合縣內13所鄉鎮圖書館舉辦「你選書、我買單」系列活動，在各圖書館現場展出約700冊實體書供讀者挑選，憑借書證即可換推薦小卡，圖書館將從中精選推薦書籍，買單作為館藏；電子書借閱今起於「台灣雲端書庫」、「國立公共資訊圖書館電子書服務平台」也同步開放擁有雲林縣政府借閱證讀者使用。

雲林縣文化觀光處表示，縣民整體閱讀力平均每人擁有書冊為2.18冊，每人年平均借書2.24冊，平均到館次數為1.57次，去年整體閱讀力成長率提升至2.16%，電子書借閱總量更多達近3000本，顯示縣民具有「愛讀冊」的軟實力。

文觀處長陳璧君說，「你選書、我買單」今天自水林鄉立圖書館、四湖鄉立圖書館及縣文化觀光處圖書館率先開跑，接續在林內、斗六、口湖、大埤、褒忠、台西、西螺、北港、土庫、麥寮等館巡迴舉行至9月19日止，每人可推薦3本，憑推薦卡可於服務台兌換精美禮品，鼓勵愛看書的讀者踴躍參與。

讀者憑雲林縣政府借閱證，也可透過台灣雲端書庫，及國立公共資訊圖書館電子書服務平台借閱電子書；實體書借還即日起也可在甲地圖書館借書、乙地圖書館還書，或網路申請借閱甲地圖書館藏書，於乙地圖書館取書等服務，通閱費10元，讓閱讀不再受空間、地域限制。

陳璧君指出，「雲林青少年閱讀大使徵選活動」原於本月10日報名截止，因各地學子熱烈響應，徵選期將延長至8月30日，凡年齡12歲至18歲學子（民國91年12月31日出生至民國97年1月1日），支持閱讀、熱愛閱讀的青少年皆可透過線上報名參加。

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