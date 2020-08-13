英仙座流星雨極大期未見百顆流星 追星族拍下劃破天際
繼日環食天文奇景吸引觀日人潮，昨晚肉眼可見的英仙座流星雨極大期登場，嘉義縣府提前預告6處觀星熱點，卻碰上大雨過後多雲天氣，天文星象不如預期；熱愛攝影的退休校長張文良，拿專業相機守候多時，在平地民雄鄉拍到2顆劃破天際流星，貼臉書分享，網友紛紛按讚。
北市天文館及嘉縣府預告，昨晚最佳觀賞英仙座流星雨極大期時間，在9點至今天清晨日出前，每小時最多可達到上百顆流星，許多民眾抬頭望天空，卻看不到百顆流星劃破天空的壯觀天文景象，日環食有特定時間可看，流星雨出現時間長，出現星空位置難預測，充滿不確定性。
退休校長張文良在民雄鄉觀賞英仙座流星雨，昨晚11點33分，觀看蠻大一顆的流星，就在夏季大三角內，靠近牛郎星；接著午夜零時29分又發現一顆蠻大的流星，出現在夏季大三角內，上一顆接近牛郎星，這一顆靠近織女星，可惜這張織女星剛好超出畫面，不過還是可見牛郎以及銀河。
有網友說，「我12點40幾在豐原頂樓看到2顆流星，12點57分又看到一顆」，有網友說，「趕緊對流星許願」，張文良回說，「我12點30分就收攤了，加油！」。
英仙座流星雨是年度三大必看流星雨之一，活躍期從7月17到8月24日為期1個半月；嘉縣文化觀光局推蔫6處觀星熱點：阿里山森林遊樂園區的對高岳、小笠原觀景台、沼平車站、二萬坪，淺山區梅山鄉太興岩步道，以及平地番路鄉牛埔仔愛情大草原，屬「低光害」、「無建物遮蔽」的景點。
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