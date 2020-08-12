伴手禮多多！台糖台南公益路跑即日起開放報名

一年一度台糖公益路跑活動將在11月19日舉辦，即日起到10月7日開放報名，今年的主題是「為EYE而跑」，只要報名、台糖就會為每位愛心跑者捐出50元的台灣物資，送給台南市佑明視障協進會，健身又可以做善事。

路跑記者會下午在台南台糖長榮酒店舉行，市長黃偉哲、台糖董事長陳昭義、總經理王國禧、副總經理顧孝柔、活動大使林義傑，及佑明視障協進會等都參與，黃偉哲邀請民眾到台南路跑，同時可以順便玩古蹟、品美食。

台糖表示，去年路跑首度移師擁有百年歷史的善化糖廠舉行，跑者的反應相當不錯，為讓更多人有機會感受用雙腳穿梭於百年糖廠間的感動，今年路跑活動再度選定於善化糖廠開跑，並規劃21公里、12公里及4.5公里的路線供跑者選擇，跑者可沿途欣賞曾文溪畔的風光、跑過綠樹成蔭的堤防小路，以及充滿童趣的胡厝寮彩繪村。

今年公益路跑每位跑者皆可獲得由100%環保回收紗製成的機能排汗衫1件，以及迪卡儂100元折抵券，另外依不同組別還可獲得環保摺疊水杯、復古糖廠標誌提袋、印有糖鐵標誌的運動毛巾及方巾等完賽禮，總市價高達2000元。

台糖指出，今年活動報名費依路線組別分別為400、600及800元，此外今年9月起至12月29日，民眾持台糖公益路跑參賽證或付款證明入住臺南台糖長榮酒店，即可享受跑者獨家優惠。更多好康請詳見2020台糖公益路跑臉書粉絲團或報名網站查詢。2020台糖公益路跑報名網站：https://reurl.cc/exrD0Q