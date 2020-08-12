影／降妖者聯盟盛裝走台步！為虎尾「台版萬聖節」揭幕

農曆七月初一「開鬼門」，7月15日則為普渡「好兄弟」的日子，國內有「北基隆、東宜蘭、南虎尾」三大中元祭，其中雲林虎尾中元文化祭，將由8月19日登場的攝影比賽打頭陣，接續辦系列活動。縣長張麗善今天扮成「觀音」，與扮成「孫悟空」的虎尾鎮長丁學忠及「牛魔王」代表會主席林嘉弘，率公所一級主管組成「降妖者聯盟」，為中元文化祭熱鬧揭幕。

虎尾鎮甫獲2020年「全台30經典小鎮」，中元文化祭更是一年一度的地方盛會。丁學忠表示，今年活動包括8月22日由超人氣歌手張語噥、婁峻碩、李千娜帶來的七夕情人節演唱會；29日晚7點中正路、民生路將登場的百鬼夜襲鬼妝遊行派對，下午5點起即開放民眾免費化妝，目前已有200多人報名，其中包含在台外國學生一同共襄盛舉。

29日當晚，耗資近百萬的「光雕燈光秀」也將於圓環新光大樓開燈，呈現虎尾糖場、各區普渡、產業特色及布袋戲等動畫；31日至9月2日再加碼舉行台灣拳王爭霸「划拳大賽」，一系列精彩活動堪稱是「台版萬聖節」，就是要讓參與民眾在祭典中獲得不同凡響的體驗。

張麗善說，虎尾中元文化祭屬於典型的「市仔普」，祭祀規模盛大，往年鎮上畫分東、西、南、北、中、福德區及德興宮等七個區域舉行，今年整合全區特色，包含北區冰雕、南區肉山、東區炮城等，再現每年多達數千供桌的盛況。

另外，虎尾鎮公所政風室主任劉璟鴻也將於29日扮成唐三藏隱身遊行隊伍中，進行鬼化「廉」篇，反貪、廉潔誠信宣導，民眾參與問答即可獲宣導品一份；響應振興三倍券消費潮，虎尾鎮魅力商圈也推出「一呼百應」百家優惠方案，囊括食、衣、住、行、育、樂等各種折扣。