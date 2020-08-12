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台中鉛中毒擴大嘉縣退休老校長也中鏢 嘉縣衛生局稽查
台中有中醫診所使用含硃砂或鉛丹禁藥，導致前議長張宏年全家鉛中毒事件，檢方擴大偵辦中，今再傳一家中藥診所涉入，引發外界對中藥安全疑慮；衛福部中醫藥司科指示各縣市衛生局，清查轄區中醫診所及中藥房，嘉義縣衛生局稽查員今天展開稽查，業者抱怨受「池魚之殃」。
前國民黨台中市、嘉義縣黨部主委陳明振，日前臉書透露，一位嘉義縣父執輩校長，也是因為服用盛唐中醫藥後，近月來身體不適，一直查不出原因，後來看到媒體報導他妻子也鉛中毒，才覺得可能也是鉛中毒了，校長女兒隨即來電，表示他的藥才剩一包，萬一也沒檢出含有禁藥，該如何求償，校長已經85歲了，鉛中毒高達110。
陳明振妻子及老校長鉛中毒，引發地方人士關切，陳明振說，老校長曾在民雄及大林國中當校長，陳明振說:「我會打官司，一定要討個公道回來！」
衛生局說，轄區中藥販賣業共232家，已稽查95家，未發現違規用禁藥業者，將持續稽查，中醫診所也列入稽查對象。衛福部中醫藥司科日前發文各縣市衛生局，要求2周內清查轄內中醫診所、中藥房等，針對標榜治療效果佳或生意極好的中醫診所，列為優先稽查的對象，要求25日前回報。
衛生局提醒5個「撇步」確保中藥安全：勿聽信偏方，自行購買來服用來路不明的中藥；生病時，要看合格的中醫；就診時，病情要說清楚，醫師的囑咐要聽仔細；停止不當看病及隨意購藥用藥行為；選衛福部核准藥品，可至中藥藥品許可證系統查詢。
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