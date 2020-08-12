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台中鉛中毒越演越烈 嘉義市也展開中藥稽查

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市衛生局展開中藥專案稽查，確保民眾用藥安全。圖／市府衛生局提供
嘉義市衛生局展開中藥專案稽查，確保民眾用藥安全。圖／市府衛生局提供

台中有中醫診所使用含硃砂或鉛丹等禁藥，導致台中前議長張宏年全家鉛中毒事件，引發外界對中藥安全疑慮，嘉義市衛生局為避免少數中醫師仍使用禁藥，本周起開始稽查全市170間中藥販賣店，預計2周內稽查至少半數以上店家，若有使用珠砂等禁藥將送辦。

台中議長鉛中毒案件越演越烈，今再傳一家中藥診所涉入，衛福部日前宣布，將精進中藥安全管理，包括強化中醫師用藥知能及醫學倫理、確保市售中藥符合規範、建立民眾中藥用藥安全查詢及通報平台等相關措施，嘉義市府衛生局也配合中央政策辦理。

衛生局指出，稽查重點是中要有無含硃砂或鉛丹等禁藥，近期也連繫嘉義市中藥商公會瞭解，公會自從民國94年收到禁止販賣硃砂公文後，嘉義市便沒再販售，這兩天再將禁用公文發給中藥商，再度提醒。

市府衛生局長張耀懋表示，衛生局已與醫藥公會合作，從醫療機構、藥商至衛教宣導，建構用藥安全防護網，若查獲違法業者一律依法處辦；另持續與各公會或醫療院所合作辦理用藥安全宣導，建立民眾正確用藥及就醫觀念。

衛生局提醒，5個「小撇步」可確保中藥安全，1、勿聽信偏方，自行購買來服用來路不明的中藥，2、生病時，要看合格的中醫，3、就診時，病情要說清楚，醫師的囑咐要聽仔細，4.、停止不當看病及隨意購藥用藥行為，5.、選衛福部核准藥品，可至中藥藥品許可證系統查詢。

民眾若想確服用的中藥是否含有西藥或重金屬，市府衛生局均受理送驗，請民眾備妥中藥完整包裝（至少20公克以上），攜帶服藥人身分證、印章、申請書及切結書、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等，若無提供來源則無法受理）等。

嘉義市衛生局展開中藥專案稽查，確保民眾用藥安全。圖／市府衛生局提供
嘉義市衛生局展開中藥專案稽查，確保民眾用藥安全。圖／市府衛生局提供
嘉義市衛生局展開中藥專案稽查，確保民眾用藥安全。圖／市府衛生局提供
嘉義市衛生局展開中藥專案稽查，確保民眾用藥安全。圖／市府衛生局提供

衛生局 中藥 中醫

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