台南16歲成年禮 今年加入「勇闖山海圳綠道」
台南特有的16歲成年禮活動將於本月23日舉行，市府今年有別於以往，首次與安平開台天后宮結合，以「成功啟航—山海圳綠道祈福之旅—青春飛揚」為活動主軸，除了延續天后宮做16歲民俗之外，還邀屏東科技大學打造「熱蘭遮號」木船，象徵承載16歲學生夢想啟航。
台南市民政局指出，市府過去3年都是獨木舟挑戰划行安平運河，以及前往高雄茄萣區舢筏協會體驗環境教育課程，今年有別以往，首次與寺廟結合，委託安平開台天后宮承辦做16歲活動，在傳統中加入新創意，特地以「大航海」為主題設計，並重現16、17世紀大航海精神，由屏科大打造「熱蘭遮號」木船。
今年做16歲活動加入「勇闖山海圳綠道」，民政局表示，位在台南市安南區海尾的山海圳綠道，是早期台灣三大可由水路直接通往玉山的行商步道，除了象徵步步高升，邁向高峰外，更是自我成長及訓練獨立的轉大人機會，並藉由海尾朝皇宮祈福儀式，期望學生能心想事成。
市長黃偉哲說，16歲為孩子成長的重要階段，「做16歲成年禮」是全台獨特的傳統習俗，多由民間廟宇在七夕舉辦繞七娘媽亭、鑽桌腳等成年禮儀式，今年首次公私協力，以創新獨特並富有教育意義來舉辦，歡迎94年次的學生來報名參加，限額300人。
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