注意！台南一口氣新增8支測速桿估9月啟用 全市達百支

台南市警局交通大隊最近一口氣在8個分局的轄區，各新增1支固定照相桿，進行超速與闖紅燈違規取締，只待驗收驗收完成後，預估在9月左右會同步「開拍」，交通大隊表示，正式啟用會在台南市警局及內政部警政署網站公告，提醒駕駛經過要注意。

交通大隊8支新設固定照相桿的位置，是在第一、第三、永康、白河、麻豆、新營、新化、善化等轄內分局，地點分別是永康區中山南路與永大路口、新化區台19甲線與信義路口、麻豆區台19甲線與新生路口，以及東區中華東路與東門路口等。

以及新營區東山路與東山五路口、新市區台19甲線28公里處、安南區公學路六段469巷口、東山區165線南向近北馬村落前路側空地等，有測超速、闖紅燈，也有兩者都有，駕駛最近經過就會發現，固定桿已設好，隨時都可能啟用。

增設固定照相桿不免給人「搶錢」疑慮，交通大隊指出，台南照相桿數量是六都最少，目前有93支再增加8支共101支，其中位在南區2支舊桿已未使用，趁著道路刨除施工時一併移除，因此全市總計是99支，但增設並非要向民眾搶錢，主要提醒用路人不要違規，藉由科技執法，減少事故發生。