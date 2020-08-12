六都第一 南市二行程機車淘汰率13.5%

台南市政府為加速推動高汙染機車換新，提出對偏鄉、低收送暖加碼等補助政策，搭配環保署今年起擴大報廢換新補助對象，今年前7個月已淘汰3.6萬輛，其中二行程機車13.5%，為六都第一。

改善空氣汙染是市長黃偉哲上任後的重點工作，因此加速推動高汙染機車換新，並對偏鄉低收入戶推出送暖加碼的補助政策，環保局統計，今年1到7月二行程機車淘汰9506輛，淘汰率13.5%，目前剩約6.1萬輛還沒淘汰。另去年電動機車設籍數為3萬4777輛，較前年成長1萬9170輛，成長率122%，也居六都第一。

黃偉哲表示。為建構友善環境，南市推動電動機車加碼補助與充電站設置專案，目前全市電動二輪車充、換電站共715站，顯見市府致力於推動低汙染車輛政策，改善空氣品質。

環保局長謝世傑說，環保署今年起擴大報廢換新補助對象為2007年6月30日前出廠的老舊機車，南市另提供多元換購加碼選擇，鼓勵民眾淘汰高汙染機車以改善空汙。其中新購電動二輪車與淘汰老舊機車換購7期燃油機車加碼補助名額雖已額滿，但環保署仍提供淘汰老舊機車換購7期燃油機車補助5千元；淘汰老舊機車換購電動機車重型補助5千元、輕型、小型輕型或電動輔助自行車補助3千元不限名額，請民眾把握最後機會報廢換新車。