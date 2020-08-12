防爆發性出遊塞爆 台南七股海鮮節挖文蛤16日增接駁車

台南夏天最夯活動台南七股海鮮節，最後一場挖文蛤體驗8月16日登場，避免爆發性出遊塞爆， 台南市觀旅局呼籲參與民眾佩戴口罩並搭乘接駁車前往。

觀旅局表示，2020臺南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」8月16日還有一場次，當日下水時間預計下午2點至4點（視當日潮汐狀況現場調整）。挖文蛤體驗是暑期濱海消暑、8月1日開幕日，14年來首次破萬人參與，更湧現爆量人車潮。

為避免遊客免去找車位走很遠的困擾，市長黃偉哲指示交通局增加原本即配合活動行駛的公車收費班次，並由觀旅局加碼安排停車場免費接駁車，中午12點起從七股鹽山發車，只要是停車要搭乘接駁車的民眾都可免費進入七股鹽山。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，配合中央疫情指揮中心指示，戶外大型活動因活動現場人潮眾多較難保持社交距離，請參加民眾配合佩戴口罩，有呼吸道及發燒症狀者請勿參加，以確保自身及他人安全。

另外，六孔碼頭周邊停車空間有限，佳里分局將加強交通管制，入園車輛原以500輛為限，隨後將交管並引導車輛前往七股鹽山搭乘活動停車場免費接駁車或台灣好行99路延駛公車（收費），欲至七股鹽山搭乘接駁車民眾，可行駛台61線在七股（鹽山）下交流道至乘車處，減少塞車停車之苦，七股鹽山也配合活動，響應搭乘公車前往六孔碼頭車輛及民眾即可享免費入園(七股鹽山)，歡迎民眾多加利用。

8月16日活動接駁往返七股鹽山-六孔碼頭方式：

(一)停車場免費接駁車：七股鹽山發車時間為12點至15點，六孔碼頭發車時間為12點30分至18點，起迄點均為每隔15分鐘一班車。