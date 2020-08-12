有陽光味！台南下營農民自然日曬米 一上市就搶手

台南市青農柯金樹為了確保自產稻米的品質，不用機器烘乾稻米，而是採傳統的日曬，且碾米也都在自家處理，最後包裝上市，全程看得到，消費者買到吃起來也能安心，堅持傳統過程耗費人力成本較高，下營區農會協助行銷並呼籲消費者踴躍購買友善耕作的稻米，對友善耕作的農民大力支持。

下營區農會邀請60位親子，到以自然農法，友善耕作種稻的農民柯金樹家中，進行一場別開生面的食農教育，一開始先體驗拿著工作替日曬稻米翻面，隨後嘗試碾米，見證糙米的誕生及糙米如何變成白米，最後當場將白米用機器爆米花，並將這些米花加入黑豆與麥芽糖，製作成爆米香，品嘗米香的美味，讚不絕口。小朋友幾乎都是第一次看到稻米從日曬到變成米香的過程，十分開心。

下營區新農人柯金樹與太太以自然農法種稻，連曬米、去殼、包裝等都自己來，柯金樹說，由於現今稻米大都採機器乾燥的方式來處理，他為了保持天然原味，仍然採用日曬的方式，較耗費時間，但能讓消費者吃到健康的原味，是他最主要的目的。