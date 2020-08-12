快訊

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

鄒族人帶路 阿管處推「濛脈邁鄒」系列活動

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
阿里山國家風景區管理處日前與鄒族9大部落夥伴推出「濛脈邁鄒momaemaezo鄒族體驗假期」系列活動。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處日前與鄒族9大部落夥伴推出「濛脈邁鄒momaemaezo鄒族體驗假期」系列活動。圖／阿管處提供

觀光局阿里山國家風景區管理處與鄒族9大部落夥伴共同規畫的2020阿里山脊梁山脈「濛脈邁鄒momaemaezo鄒族體驗假期」系列活動，將於本月14日起從里佳部落開跑，陸續推出15場精彩的部落主題活動，帶民眾探索鄒族文化，並體驗脊梁山脈群山峻嶺的壯闊。

阿管處表示，本活動共分為生活、智慧、品嘗、山脈4大主題，如生活主題帶遊客到達邦部落，由馬賽克公共藝術家李億勳傳授鑲嵌馬賽克的技藝，與部落居民共同打造文化故事牆面，並跟著鄒族人探索部落獨特的生態圈，享用自然純粹的風味餐點，在星空下聽耆老說著神秘不可考的部落傳說等。

阿管處長馬惠達表示，交通部觀光局將今年訂為「脊梁山脈旅遊年」，行銷推廣台灣「奇、險、峻、秀」山脈旅遊觀光品牌，本次活動結合在地民眾培訓規畫的生態導覽、空間形塑、觀光品質優化等成果，帶遊客穿梭森林古道，一步步探索神秘的鄒族文化，感受鄒族部落的風景之美與溫暖人情。

阿管處表示，每個主題都有其深意，內容也十分豐富，歡迎民眾到「阿里山 新印象」臉書粉專查詢，親自感受山景、體驗生活，並在不同旅程中創造獨特深刻的經驗。

阿里山國家風景區管理處日前與鄒族9大部落夥伴推出「濛脈邁鄒momaemaezo鄒族體驗假期」系列活動。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處日前與鄒族9大部落夥伴推出「濛脈邁鄒momaemaezo鄒族體驗假期」系列活動。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處日前與鄒族9大部落夥伴推出「濛脈邁鄒momaemaezo鄒族體驗假期」系列活動。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處日前與鄒族9大部落夥伴推出「濛脈邁鄒momaemaezo鄒族體驗假期」系列活動。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處日前與鄒族9大部落夥伴推出「濛脈邁鄒momaemaezo鄒族體驗假期」系列活動。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處日前與鄒族9大部落夥伴推出「濛脈邁鄒momaemaezo鄒族體驗假期」系列活動。圖／阿管處提供

鄒族 阿里山 觀光局

延伸閱讀

橘紅色花海隨風搖曳 阿里山射干菖蒲盛開形成迎賓花海

鄒族少年勇士等5人獲選亞洲世界運動會角力代表隊

阿里山森林遊樂區免費入園發威 7月遊客突破10萬大關

嘉義太興萬鷺朝鳳奇景將至 阿管處推薦賞鳥品茗

相關新聞

鄒族人帶路 阿管處推「濛脈邁鄒」系列活動

觀光局阿里山國家風景區管理處與鄒族9大部落夥伴共同規畫的2020阿里山脊梁山脈「濛脈邁鄒momaemaezo鄒族體驗假期...

台南安平漁光島觀光軟硬體不足 議員要市府快「解禁」

今年國慶焰火將在台南漁光島登場，但民進黨台南市議員呂維胤指出，漁光島保安林11年前雖然已解編，台南市政府始終未完成撥用程...

狗學校明星柴犬走失12小時尋獲 狗校長：不知牠想什麼

嘉義黎明狗學校校長、訓犬師蔡慶榮，代訓盧姓飼主的毛小孩母柴犬「小曼」，因狗兒溫順可愛，蔡培養牠成為狗明星，豈料，「小曼」...

台南官田遊客中心美如度假村 草地運動會開始報名

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處歡慶台南官田遊客中心開幕啟用，推出一系列活動，8月22日、23日西拉雅草地運動會每天限...

蒜頭大橋青花瓷設計 塔高20層樓成嘉縣地景新地標

嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉蒜頭大橋改建工程，交通部納入生活圈道路交通系統補助，前年底開工，配合故宮南院意象...

柳營酪農肯定移工助力 雲嘉意願低

為改善農業缺工，農委會辦理開放外籍移工從事乳牛飼育及外展農務服務，台南市柳營區農會首批申請30名，已有10人上工，酪農業...

台南文旦跨北太平洋 首銷加國

台南市推動文旦外銷到加拿大，昨天首櫃約有6千公斤台南文旦及楊桃銷往多倫多市，以40呎貨櫃「挑戰最遠航距」，也是台南文旦首...

奇美太陽能電廠 留2萬2千棵樹

奇美實業公司利用台南善化區閒置工廠用地打造「奇美綠能園區」，設置年發電量2千萬度太陽能電廠，昨天啟用，區內保存超過2萬2...

寄養童小可下周赴美展開新人生 縣長媽媽送禮物祝福

終於有「家」了！由雲林縣長監護的寄養童「小可」日前順利出養到美國，準備於下周啟程，展開新人生，出發前小可特別與監護人、縣...

修車險斷指！失聯移工痛苦難耐 求助雲林專勤隊送醫

一名印尼籍移工「阿明」因修理機車時，友人一時不察發動引擎，導致他兩隻手指被機車輪圈捲入，手指上緣皮肉及指甲皆被削去，但阿...

農會也能做長照？雲林虎尾農會綠色照顧站開張 老人超開心

農會也做起長照！雲林縣虎尾鎮農會率先成立全雲林第一個農會開辦的綠色照顧站，安排植栽、手作課程，提供午餐，豐富老人家身心靈...

台南監獄結合圖書館推書香列車 鼓勵收容人閱讀好書

台南監獄接洽台南市歸仁區圖書館、長榮大學圖書館、台灣文學創作協會、財團法人更生保護會台南分會等單位推出「開卷啟航．翻轉人...

熱門新聞

新北市新莊幸福路淹成小河 民眾開車衝浪

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

台灣野外巧遇攝下「高砂蛇」 網友狂讚：中大獎！

注意！台中車站取締機車違停 17日開始強力執法

十幾億元建設同時進行 徐耀昌：苗栗市前景可期

礁溪老爺驗出諾羅病毒 業者致歉將提供後續協助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。