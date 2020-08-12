鄒族人帶路 阿管處推「濛脈邁鄒」系列活動

觀光局阿里山國家風景區管理處與鄒族9大部落夥伴共同規畫的2020阿里山脊梁山脈「濛脈邁鄒momaemaezo鄒族體驗假期」系列活動，將於本月14日起從里佳部落開跑，陸續推出15場精彩的部落主題活動，帶民眾探索鄒族文化，並體驗脊梁山脈群山峻嶺的壯闊。

阿管處表示，本活動共分為生活、智慧、品嘗、山脈4大主題，如生活主題帶遊客到達邦部落，由馬賽克公共藝術家李億勳傳授鑲嵌馬賽克的技藝，與部落居民共同打造文化故事牆面，並跟著鄒族人探索部落獨特的生態圈，享用自然純粹的風味餐點，在星空下聽耆老說著神秘不可考的部落傳說等。

阿管處長馬惠達表示，交通部觀光局將今年訂為「脊梁山脈旅遊年」，行銷推廣台灣「奇、險、峻、秀」山脈旅遊觀光品牌，本次活動結合在地民眾培訓規畫的生態導覽、空間形塑、觀光品質優化等成果，帶遊客穿梭森林古道，一步步探索神秘的鄒族文化，感受鄒族部落的風景之美與溫暖人情。