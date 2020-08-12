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台南安平漁光島觀光軟硬體不足 議員要市府快「解禁」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議員呂維胤（中）、安平漁光里長林寧峰（左）、安平區長賴青足（右）希望台南市政府盡速提升漁光島觀光軟硬體設施。記者鄭維真／攝影
台南市議員呂維胤（中）、安平漁光里長林寧峰（左）、安平區長賴青足（右）希望台南市政府盡速提升漁光島觀光軟硬體設施。記者鄭維真／攝影

今年國慶焰火將在台南漁光島登場，但民進黨台南市議員呂維胤指出，漁光島保安林11年前雖然已解編，台南市政府始終未完成撥用程序，導致近10公頃的保安林解禁區域閒置至今，無法施作觀光軟硬體，大量遊客在熱區沒有停車場停車、攤商區不足，要求市府盡速真正「解禁」漁光島。

呂維胤指出，編號第2102號飛砂防止保安林台南漁光段解除區域，是當時市府以安平港歷史風貌園區計畫用地為由申請解編，所以行政院農委會依據森林法第25、29條，在2009年發文公告明定9.7公頃保安林解禁區域。

呂維胤說，漁光島擁有美麗海岸，月牙灣更是吸引許多遊客來拍照，但解編後市府始終未完成撥用程序，該區域主管機關仍屬林務局，不僅造成林務局管理困擾，也導致9.7公頃大的保安林解除區域閒置至今，延滯漁光島整體發展，不只停車場太過偏遠，也缺乏足夠的攤商區，連最基本提供遊客洗手、洗腳的設施都沒有，要求市府提升觀光軟硬體設施。

市府表示，目前漁光路以東夾雜私有地和國有地，內政部已針對18公頃整體開發審議通過，本月19、25日市府會舉辦說明會，除部分維持保護區，會與國有地整體開發規畫住宅、商業使用、遊憩用地。

另外，大小月牙灣過去是未登錄地，現在的轄管機關港務公司提出擴大都市計畫方案，上月市都委會已通過大小月牙灣納進都市計畫，大月牙灣北側交由市府體育處規畫水上活動，南北會設置停車場用地，解決漁光島停車問題，市都委會將盡快把計畫送內政部。

停車場 內政部 都市計畫

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