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台南捐防疫物資抵美 堪薩斯市長臉書感謝相挺

中央社 / 台南12日電

台南市7月下旬捐贈醫療口罩與護目鏡等防疫物資給美國6個姊妹市與友誼市，目前物資已運抵美國。其中的堪薩斯市長QuintonLucas更在臉書感謝台南市相挺。

依台南市政府了解，密蘇里州的堪薩斯市(KansasCity，Missouri)安排將這批物資提供給杜魯門醫學中心(Truman Medical Center)醫護人員使用，並在近日舉辦受贈儀式，包括Quinton Lucas、杜魯門醫學中心執行長Charlie Shields、堪薩斯市姊妹市協會會長劉俊彥等人出席。

這場活動吸引當地最大三家電視台報導，Lucas更透過FB點名感謝黃偉哲市長及台南市民善行。在受贈儀式上，Lucas也收到職棒統一獅隊為他量身訂做印有「Mayor Q」的1號專屬球衣，Lucas收到後開心的展示給現場眾人欣賞，更表示要經常穿。

全球面臨武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊，黃偉哲表示，堪薩斯市是台南市從1978年就締結的姊妹市，相互扶持走過42個年頭，一直是彼此堅定的夥伴。尤其美國近日疫情屢創新高，台南秉持共好精神，將防疫物資直送堪薩斯，讓台南人良善心意跨越太平洋，祝福堪薩斯早日跨越疫情挑戰，回復日常生活。

對於這樁美事順利促成，黃偉哲也感謝堪薩斯姊妹市協會成員熱心協助，而大堪薩斯區台灣同鄉會(TAKC)會長龔飛濤醫師響應台南市民善行，加碼捐贈等量口罩給杜魯門醫學中心，顯示當台南人真心以行動實踐「Tainan can Help」時，就能召聚許多抱持同樣想法的朋友一起幫忙。

台南市跟堪薩斯市友好交流頻繁，早在今年7月初，就選在台南市立棒球場合辦精彩賽前活動，由黃偉哲、Lucas、職棒統一獅吉祥物萊恩及堪薩斯市皇家隊吉祥物Sluggerrr共同錄製的影片，在疫情期間跨海為彼此打氣加油。

疫情 黃偉哲 口罩

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