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狗學校明星柴犬走失12小時尋獲 狗校長：不知牠想什麼

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義黎明狗學校校長、訓犬師蔡慶榮培養母柴犬「小曼」成為狗明星，四處表演，受邀到校園宣導動保觀念，深受學生歡迎。圖／蔡慶榮提供
嘉義黎明狗學校校長、訓犬師蔡慶榮培養母柴犬「小曼」成為狗明星，四處表演，受邀到校園宣導動保觀念，深受學生歡迎。圖／蔡慶榮提供

嘉義黎明狗學校校長、訓犬師蔡慶榮，代訓盧姓飼主的毛小孩母柴犬「小曼」，因狗兒溫順可愛，蔡培養牠成為狗明星，豈料，「小曼」昨天上午突然從飼主住家出去，飼主夫婦及蔡慶榮全家人心急如焚，到處尋找，貼臉書社群求助，經熱心網友通報，昨天傍晚在離主人住家2、3公里遠的一處巷弄尋獲，狗明星出走12小時，飼主失而復得，轉憂為喜。

「謝謝大家關心，柴犬小曼找到了！」蔡慶榮2年來帶狗明星「小曼」四處表演，受邀到校園宣導動保觀念，深受學生歡迎，如此溫順的毛小孩突然走失，大家都不敢相信。

蔡慶榮說，「小曼」飼主住家在嘉義大學民生校區旁，昨天上午7點，「小曼」趁主人開門溜出去，一下子不見了，他接到電話著急，他的小女兒在台北發布嘉義人臉書社群求助，很多熱心網友提供消息。

飼主夫婦與他們夫婦，心急如焚到處找，並向警方報案，有名網友回覆發現「小曼」，出現在垂陽路民生北路口自助餐小巷裡，他妻子前往小巷，不停喊叫「小曼」，發現牠被1名老婦人暫時收容在家，找到「小曼」，飼主與他們全家人開心。

蔡慶榮說，柴犬原產地在曰本，從日本繩文時代的遺跡中發現這種狗的犬骨，證實柴犬有2千年歷史，柴犬獵犬，沈默的個性，主人不知道牠心裡在想什麼，牠大小便習慣良好有潔僻，但放開叫回來很困難具有野性。

60多歲蔡慶榮經營黎明狗學校，30多年前取得訓犬師證照，82年獲嘉義縣警察局聘為警犬隊教官，訓犬至今逾40年，共培訓逾2千隻狗。

嘉義黎明狗學校校長、訓犬師蔡慶榮(左)培養母柴犬「小曼」成為狗明星，豈料，「小曼」昨天上午從飼主住家出去，傍晚在離主人住家2、3公里遠的一處巷弄尋獲。圖／蔡慶榮提供
嘉義黎明狗學校校長、訓犬師蔡慶榮(左)培養母柴犬「小曼」成為狗明星，豈料，「小曼」昨天上午從飼主住家出去，傍晚在離主人住家2、3公里遠的一處巷弄尋獲。圖／蔡慶榮提供

柴犬 嘉義

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