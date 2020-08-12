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台南官田遊客中心美如度假村 草地運動會開始報名

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南官田遊客中心大草原上的「許願鶴 幸福翔起」地景藝術。圖／西拉雅風管處提供
台南官田遊客中心大草原上的「許願鶴 幸福翔起」地景藝術。圖／西拉雅風管處提供

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處歡慶台南官田遊客中心開幕啟用，推出一系列活動，8月22日、23日西拉雅草地運動會每天限量一千人，已開放報名，動作太慢就搶不到各額，9月12日在大草原上有年輕人喜愛的西拉雅音樂祭等，讓遊客好拍又好玩。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，官田遊客中心將建築融入山坡地景，保留了大部分的綠地空間，提供遊客們散步、騎腳踏車的好所在，在大草原舉辦「西拉雅草地運動會」活動，報名成功者，活動當天持有暢玩券，即可免費體驗濕背秀的「水樂園」、「瘋狂泡泡足球」、「滑步車」可盡情在草地穿梭、「百米定向」透過遊戲來教小朋友判定方位、菱角染布體驗、旅遊分享會、神奇的圓圈世界「夢幻泡泡」，還有在地攤位和胖卡美食可以逛！

活動報名每人只需100元，即可獲得暢玩券及胖卡攤位100元抵用券各一張，百元暢玩西拉雅草地運動會，即日起於Accupass活動通開始線上報名，每日活動限量名額1000人，額滿為止。活動現場提供沙灘帳租借，也歡迎自己攜帶野餐墊來草地上席地而坐，感受大自然的擁抱！

9月12日大草原上將舉辦新世代年輕人最喜愛的西拉雅音樂祭，演出卡司陣容多元，有美秀集團、脆樂團、Vazt&Hazy、好樂團、神棍樂團、瓦曼倫、百合花，七組樂團輪番上陣，邀請大家跟著樂團搖擺，一起 High 翻西拉雅！

官田遊客中心歷時3年建造8月3日開幕，除外型美觀外，內部有蕭青陽策展以及VR互動體驗設施，大草原還有漂亮的大型裝置藝術，是個好拍又好玩的新景點。大草原上的「許願鶴 幸福翔起」地景藝術作品由蕭青陽操刀，遊客只要與「許願鶴 幸福翔起」合照，並留言「西拉雅官田遊客中心，金鶴！」即可獲得限量版「金鶴」鑰匙圈乙個（每日限量，換完為止）

台南官田遊客中心美如度假村。圖／西拉雅風管處提供
台南官田遊客中心美如度假村。圖／西拉雅風管處提供
台南官田遊客中心開幕展「卡打車」。圖／西拉雅風管處提供
台南官田遊客中心開幕展「卡打車」。圖／西拉雅風管處提供
台南官田遊客中心美如度假村。圖／西拉雅風管處提供
台南官田遊客中心美如度假村。圖／西拉雅風管處提供
台南官田遊客中心大草原上的裝置藝術。圖／西拉雅風管處提供
台南官田遊客中心大草原上的裝置藝術。圖／西拉雅風管處提供
限量版「金鶴」鑰匙圈。圖／西拉雅風管處提供
限量版「金鶴」鑰匙圈。圖／西拉雅風管處提供

國家風景區 樂團 蕭青陽

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