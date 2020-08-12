蒜頭大橋青花瓷設計 塔高20層樓成嘉縣地景新地標
嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉蒜頭大橋改建工程，交通部納入生活圈道路交通系統補助，前年底開工，配合故宮南院意象，橋塔設計採用故宮人氣國寶青花瓷瓶口線條，橋塔最近完工，鋼構總重約800公噸，高度73公尺高，相當20層樓，成為嘉縣最高的地景新地標，預定今年底通車。
新建蒜頭大橋以大型鋼斜張橋形式跨越，橋寬16公尺，全長165公尺不落墩設計，道路總改善長度達1公里，總工程費9億2783萬元，縣府配合1億2990萬元，是全縣第1座景觀斜張橋，橋塔頂部設置鏤空寶珠裝置藝術，利用光雕技術展現光芒。
縣府建設處說，縣道157線29K+800至30K+912（蒜頭大橋）拓寬改建工程，截至上月底，預定進度59.016％，實際進度64.527％，超前5.511％，跨朴子溪斜張橋總長165公尺，採不對稱跨徑配置，主跨徑100公尺跨越深河槽，橋塔高度73公尺，大跨度、高塔橋，施工安全及維護具有高度挑戰性。
斜張橋屬特殊施工工法，適用跨河橋，減少河中作業。工法成熟，但施工技術門檻較高，可減少河中施工便橋及河中作業。支撐結構少，且於固定位置進行吊裝施工、效率較高。
橋塔鋼構總重約800公噸，高度73公尺，分7層吊裝須動用大型吊車，高空作業易受風力影響。鋼索施工需特殊專業廠商施工，預定12月底前通車，另含橋梁引道等全部工程於民國110年3月1日竣工。
來故宮南院與蒜頭蔗埕園區遊客，在高鐵嘉義站 下車就能看見斜張橋塔，夜間欣賞橋梁光雕照明色彩變化，縣府後續規劃串連朴子溪堤岸生態公園及自行車道網，增設觀景賞橋拍照平台。
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