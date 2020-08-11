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寄養童小可下周赴美展開新人生 縣長媽媽送禮物祝福

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
今年6歲的寄養童小可（左）下周準備赴美展開新人生，出發前特別與縣長媽媽張麗善道別。記者陳苡葳／攝影
今年6歲的寄養童小可（左）下周準備赴美展開新人生，出發前特別與縣長媽媽張麗善道別。記者陳苡葳／攝影

終於有「家」了！由雲林縣長監護的寄養童「小可」日前順利出養到美國，準備於下周啟程，展開新人生，出發前小可特別與監護人、縣長媽媽張麗善道別。「到了美國要勇敢喔！」張麗善也送上小可最愛的布袋戲偶，祝福他在美國快樂成長，不忘故鄉雲林的美好。

小可自幼父不詳，媽媽親職功能不佳，因而缺乏照顧、居無定所，出生未滿一個月內便安置在雲林家扶寄養家庭。安置期間，因母親的功能仍無法提升，經社工評估，考量小可的最佳利益，由縣府聲請司法裁定，於2017年改由雲林縣長監護。

雖然自幼缺少親生父母關愛，但在寄養父母視如己出的照顧與細心呵護下，6歲的小可已是非常聰明又貼心的小男孩。社會處長林文志表示，以小可的年紀出養較不容易，初期媒合國內收養並不順利，透過天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家的協助，終在去年成功尋覓合適的美國籍收養人。

小可與收養父母經多次視訊及親子互動有了感情基礎，收養父母也帶領小可了解家族成員、生活環境與美國語言和文化，經歷一年已完成國際收養程序，下周即將赴美定居。

小可的寄養媽媽何月蘭擔任寄養家庭逾20年，照顧過18位寄養童，她說，小可是她第一個從小嬰兒照顧到順利出養美國的孩子，看見小可即將擁抱新人生，感動之情不可言喻，還特別製印寄養家人照片的抱枕，及印有收養父母照片的衣服，希望讓小可記住大家的愛。

雲林家扶中心主任廖志文表示，雲林家扶每年都有寄樣童成功出養到國外，過程中最不捨的仍是寄養父母，因此除協助安撫寄養父母分離的焦慮、同理寄養父母的心情，也會提供轉介心理創傷復原服務，讓寄養父母好好跟孩子說再見。

雲林縣長張麗善送小可最愛的布袋戲偶，祝福他在美國快樂成長，也不忘故鄉雲林的美好。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善送小可最愛的布袋戲偶，祝福他在美國快樂成長，也不忘故鄉雲林的美好。記者陳苡葳／攝影

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