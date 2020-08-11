修車險斷指！失聯移工痛苦難耐 求助雲林專勤隊送醫
一名印尼籍移工「阿明」因修理機車時，友人一時不察發動引擎，導致他兩隻手指被機車輪圈捲入，手指上緣皮肉及指甲皆被削去，但阿明害怕失聯移工身分曝光，不敢自行就醫，最後劇痛難耐，尋求移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊協助，就醫後接受藥物治療，緩慢恢復正常。
雲林縣專勤隊回憶，阿明日前走進移民署辦公室時，地上沿路都是鮮血，場面宛如「血滴子」，怵目驚心，後阿明才痛苦表示手指受了傷，中文能力又有限，無計可施之下尋求專勤隊協助就醫。
後經人員陪同阿明到轄內醫院看診，醫生評估手指因受創嚴重，若感染擴散將有生命安全之虞，但截指將影響往後手部機能，建議阿明以藥物治療，讓手指緩慢恢復正常。
阿明因來自印尼當地貧困家庭，為了生計來台工作，也因為需要不斷的想辦法賺錢，貼補家用，不得已成了失聯移工，這次仍為了家人決定不動截指手術，希望透過藥物治療讓手指盡快復原。
事後阿明家人接到報平安的電話，也特地以視訊向專勤隊人員道謝，並叮嚀阿明好好在台工作，別再讓異鄉的家人擔心。
雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，在台逾期居、停留人士，或失聯移工應盡速至移民署各專勤隊辦理自行到案，移民署會協助辦妥相關手續；若有相關疑問，也可撥打雲林縣專勤隊05-5346119尋求協助。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言