農會也能做長照？雲林虎尾農會綠色照顧站開張 老人超開心

農會也做起長照！雲林縣虎尾鎮農會率先成立全雲林第一個農會開辦的綠色照顧站，安排植栽、手作課程，提供午餐，豐富老人家身心靈與生活社交，開課首日，老農吃一起還一起做功課，老人家笑說，像活到過去小學時代，真好玩。

農委會為照顧老農，鼓勵農會成立「綠色照顧站」，虎尾農會率先開辦雲林縣第一個農會長照站，總幹事黃鈺惠說，綠色照顧站類似現有的巷弄長照站，主要希望藉由農會與農民的關係密切，讓老農長輩來農會團聚，有共同話題，生活會更豐富。辦理日照最適合，未來會增設更多站點。

黃鈺惠表示，農會沒有這方面業務經驗，開辦前還到各長照站取經，除一般照護，還加進農業、養生元素，讓長輩學習無毒農業新知等和生活健康相關的知識項目，消息一出報名很快滿額。

虎尾鎮農會綠色照顧站全縣率先開張，阿公阿嬤開心報到，首日開課志工先為大家量血壓顧健康，接著手作園藝及香氛吊飾，讓老人家學得開心有趣。

尤其老師教大家如何種出可愛又賞心悅目的小盆栽，這群「老學生」更自信滿滿，78歲陳老先生說，種了一輩子田，種個小盆栽輕而易舉。馬上被「阿嬤同學」吐槽，種歸世人，攏靠農藥哪有什麼真功夫，小盆栽不用藥，種得漂亮才厲害。