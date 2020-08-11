台南監獄結合圖書館推書香列車 鼓勵收容人閱讀好書

台南監獄接洽台南市歸仁區圖書館、長榮大學圖書館、台灣文學創作協會、財團法人更生保護會台南分會等單位推出「開卷啟航．翻轉人生」書香列車閱讀計畫，今天舉辦啟動典禮，邀請合作單位參與。

今年4、5月疫情期間，南監收容人利用舊有書櫃改裝30台「行動圖書車」，接洽圖書館定期提供2000冊書籍借閱，7月起提供收容人閱讀，陶冶心性，另以「台灣文學」為主題，舉行台語說故事比賽並邀請臺灣文學創作協會辦理收容人「書籍導讀訓練」課程，指導分享好書的秘訣，提升導讀書籍能力，訓練後擇優挑選18名「樂」讀推廣大使，每月在各場舍為所有收容人導讀一本書，分享閱讀樂趣與知識。

南監感謝各單位協助提供閱讀資源，讓收容人拓展視野，邀請與會外賓上台共持金鑰匙，象徵「開卷啟航．翻轉人生」書香列車正式啟動，航向未來。