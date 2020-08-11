鄒族少年勇士等5人獲選亞洲世界運動會角力代表隊

嘉義縣東石高中學生高承恩，梅山國中學生李銘維、許智崴、簡鈺晟及林昱進等5人，參加109年度全國角力錦標賽榮獲金牌，將代表台灣參加亞州U15角力錦標賽及2020年世界中學生運動會。

高承恩是阿里山鄉鄒族人過溝國中畢業，就讀東石高中1年級，獲108年全中運角力自由式銀牌、全國青少年暨U15角力錦標賽希羅式銀牌，就讀達邦國小里佳分校受老師汪瑪麗啟發，對角力產生興趣。

國小畢業住教練黃俊勝家接受訓練，國三畢業前考量家中經濟環境，原想放棄角力升學，在母親及黃俊勝鼓勵下，重拾對角力熱情，榮獲今年全國角力錦標賽U15男子自由式金牌。

李銘維家境不佳，有3個姊姊，父親生病長期住院，他國小是田徑選手，讀梅山國中體育班對角力產生興趣，進步神速，參加嘉縣108年度中小學運動會獲角力第5名，本次參賽獲U15男子組希羅式第二級冠軍。

許智崴原是田徑選手，國一下學期轉到角力隊，二年級獲107年全國中等學校角力錦標賽國男組希羅式第一級第三名、108年希羅式第一級第二名，三年級參加108年全國青少年暨U15角力錦標賽獲U15男子組希羅式第四級第二名，這次比賽獲希羅式第五級冠軍。

簡鈺晟練角力2年多，體重34公斤因體重不足無法參賽，認真練習體重增到44公斤，這次比賽獲得自由式與希羅式第一級的雙料冠軍。