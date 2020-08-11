嘉榮照服員幫老翁擦拭遺體 家屬感動贈紅包遭退還

91歲趙姓老翁因腎臟衰竭入住台中榮總嘉義分院31護理之家，照服員張金珠悉心照顧，趙過世後，張偕同照服員梨志萍及朱玉蘭等人，主動幫助死者擦拭遺體和更衣，家屬感動下堅持送2400元紅包，張等人無法婉拒好意，便轉交紅包給該院政風室，由政風室郵寄退還給家屬，傳為佳話。

院方說，趙老先生身體瘦小為人客氣，由於家屬無暇照顧，由張金珠代為照顧，悉心照料深得家屬信賴，趙翁日前喝完牛奶後，於睡夢中辭世，張金珠在院內服務三年多，是一名認真負責盡職的照服員，今由政風室主任施世珍公開表揚三人退還紅包的廉潔事蹟。

張金珠說，幫往生病患處理遺體是份內應該作的事情，但家屬通常都會包紅包表達謝意，照服員只會拿紅包袋，錢則退還給家屬，以示感謝。

施世珍表示，醫院為善用民間資源與活力，降低財政負擔，已陸續將照服工作、膳食、清潔、停車、保全、美食商店及太平間等業務委託外包廠商提供服務，這些外包人員人數眾多約有360餘人，服務於公立醫院，廠商與醫院間訂有合作契約，適用公務員廉政倫理規範，對於病患致贈紅包及禮物應予婉拒退還。

院方指出，今天下午舉辦嘉義暨灣橋分院外包廠商與新進員工法紀教育宣導活動，由施世珍主講，計有新進同仁及慈惠照服公司等11家外包廠商2百餘人參加，共同響應打造清廉的醫療環境。