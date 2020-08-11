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影／台南文旦今外銷加拿大 農民憂心銷產黃偉哲有信心

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南麻豆文旦今裝貨櫃外銷加拿大，農民憂心銷產，市長黃偉哲掛保證。記者周宗禎／攝影
台南麻豆文旦今裝貨櫃外銷加拿大，農民憂心銷產，市長黃偉哲掛保證。記者周宗禎／攝影

台南市推動文旦外銷到加拿大，今天首櫃銷往多倫多約有6千公斤台南文旦及台南楊桃，40呎貨櫃「挑戰最遠航距」，這也是台南文旦首次橫跨北太平洋到加拿大多倫多的大統華超市。

市長黃偉哲說，文旦農委會有補助，以大果將近1千公噸來講，1公噸平均收購價格是萬元，農委會就補助1千萬，如果大果是兩千公噸的話，農委會就補助兩千萬，基本上就用這樣的經費，把一些次級品、大果的文旦消化掉，其他的就是精緻小果、品質較高的，就讓農民能有較好的收益。

他說，紋路細緻的文旦基本上是不需要政府出手的，其實很多農民早就已經被訂光光了，因為他們的品質非常好，對農民的收益也是相當有保障，所以大家請放心，文旦的事情，農委會還有台南市政府會全力的協助配合，把這個文旦的銷路、通路給做好。

農業局表示，今年文旦預估產量25000公噸，目前進入初期採收，採收進度不及10%，產地收購大果價格差異大，以果計價每粒9元到15元，以重量計價每公斤12到15元。目前外銷已啟動，文旦除外銷加拿大、22日外銷新加坡、14出口日本，已產生貨源不足追貨情形。

農業局長謝耀清表示，台南文旦今年總產量約25000公噸，較去年24461公噸些微增加3%，8月中下旬將進入盛收。他說，今接獲農糧署文旦加工收購計畫公告，加工廠至少以12元1公斤價購並向農糧署爭取加工收購計畫經費 500萬元市場調節，今年因採收距中秋節還有一段銷售時間，農民不必慌張。

他表示，目前有加工廠商泰泉、宏宇及綠園3家申請文旦加工收購數量達450公噸，已符合農糧署第一階段收購目標。大果收購事宜將與農糧署南區分署及產地農會研商收購程序並研提收購計畫送農糧署核定後啟動。

謝耀清指出，後續還有麻豆文旦上架中華郵政、文旦評鑑頒獎暨展售活動、麻豆區農會農業產業文化活動等內銷宣傳，穩定本市文旦內外銷市場通路，讓農民賺錢。

台南麻豆文旦今裝貨櫃外銷加拿大，農民憂心銷產，市長黃偉哲掛保證。記者周宗禎／攝影
台南麻豆文旦今裝貨櫃外銷加拿大，農民憂心銷產，市長黃偉哲掛保證。記者周宗禎／攝影
台南麻豆文旦今裝貨櫃外銷加拿大，農民憂心銷產，市長黃偉哲掛保證。記者周宗禎／攝影
台南麻豆文旦今裝貨櫃外銷加拿大，農民憂心銷產，市長黃偉哲掛保證。記者周宗禎／攝影

文旦

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