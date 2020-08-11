中一中南一中學生網上互槓 黃偉哲：不必打口水戰

台南一中和台中一中兩校學生在網路又傳互槓，連非校友都加入論戰，彼此都在揶揄對方，台南市長黃偉哲今天接受媒體訪問時表示，兩校都是好學校，不必打口水戰。

黃偉哲指出，台南一中和台中一中是優質好學校，耶魯大學、哈佛大學、牛津大學、劍橋大學、台灣大學等知名學府都有校友，台中人和善，台南人健康，不必因有人挑撥而引起雙方不快，在網路互打是不需要的。

黃偉哲是建國中學畢業，他表示，台灣這麼小，但有建國中學、台中一中、台南一中、北一女中、台中女中、台南女中、高雄中學、高雄女中等，這些都是好學校，在各行各業也有傑出表現，實在不需要「網內互打」，也不需要校內互打，更不需要校際互打。

台南一中和台中一中都簡稱為「一中」，兩校學生及校友偶爾在網路上論戰，這起互槓事件肇因於最近有人將台南一中小書包掛在台中一中校門口的「中」字上，使得兩校學生在網路互相開罵，連非校友也都加入抬槓行列，還有人說「台南人因吃太甜而變笨」，讓許多台南人跳腳說「太過分」。